استمرار تراجع أسعار الذهب محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 1715 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية.



وكانت أسعار الذهب بالسوق العالمية قد تراجعت تراجعًا حادًا مع نهاية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة نسبة تراجع بلغت 2.8% بفعل صعود الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، والتي عززت من احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.



وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية،، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1715 جنيهًا، وسجلت الأوقية نحو 1864 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1960 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1470 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1144 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13720 جنيهًا.



ولفت، إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية شهدت تراجعت هامشية، على الرغم من التراجع الحاد في البورصة العالمية خلال تعاملات أمس، ما يعني انفصال نسبي بين السعر المحلي والسعر العالمي، واستمرار عمليات التلاعب لصالح البعض داخل السوق المحلي.



وأوضح، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1745 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1720 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 54 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات بالأسواق العالمية عند مستوى 1916 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1964 دولارًا.



وأضاف،إمبابي، أن إيجابية أداء بيانات سوق العمل الأمريكي خلال شهر يناير الماضي، كان لها تأثير سلبي على أسعار الذهب بالبورصة العالمية، حيث انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى مستوى 3.4% خلال نفس الفترة، بما يفوق توقعات والتي أشارت لاستقراره عند 3.6%، وذلك بعدما سجلت البطالة خلال ديسمبر الماضي نحو 3.5%%، كما ارتفع معدل التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 517 ألف وظيفة، بأفضل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر بنحو 193 ألف وظيفة، وكانت القراءة السابقة قد سجلت إضافة الاقتصاد لحوالي 223 ألف وظيفة خلال ديسمبر الماضي، وتم تعديلها على نحو مرتفع إلى 260 ألف وظيفة.