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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

9 كيلو ذهب| فستان بـ15 مليون جنيه في الزقازيق.. شاهد

صدى البلد

أثارت إحدى شركات بيع الذهب والماس حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانهم عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بيع فستان من الذهب، عارضين كل تفاصيله وسعره امام الراغبين في الشراء.

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فستان ذهب بـ 15 مليون جنيه 

عرضت إحدى شركات بيع الذهب والماس في مدينة الزقازيق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن بيع فستان كامل من الذهب بوزن 9 كيلو، وبسعر 15.750.000 جنيه .

علقت الشركة على سبب بيع الفستان الذهبي برغبتهم في طرح ستايلات جديدة مختلفة أمام العملاء، وهو الأمر الذي جذب انظار الكثيرين من متابعي الصفحة الذين تخطوا 3 ملايين متابع.

أوضحت الشركة المعلنه عن الفستان الذهبي أنه مُتاح بكمية محدودة، وعلى من يرغب بالشراء المبادرة بسرعة الحجز، وانه سيكون هناك خصم 10% من سعر الفستان، وتوصيل مجاني للعميل الأول.

تفاعل السوشيال ميديا من إعلان الفستان الذهبي

تفاعل الكثير من متابعي صفحة شركة الذهب صاحبة الإعلان عن الفستان الذهبي، بصورة كبيرة، حيث انهالت المئات من التعليقات على منشور الإعلان متنوعه بين الساخرة من سعر الفستان والفكاهية، إلى جانب مشاركة البعض له على صفحاتهم.

فيما رأء البعض أن منشور إعلان بيع الفستان الذهبي استفزازي لمشاعر المصريين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، واعتبر البعض الأخر أن الشركة تبيع كميات من الذهب ولكن على هيئة فستان كنوع من الاستثمار للراغبين في ادخار اموالهم عن طريق شراء الذهب، واخريون وجدوا أنه فرصة لهواة اقتناء مثل هذا النوع من المنتجات المميزة والفريدة،  فعلق البعض قائلين: 

  • لو سمحت في XL
  • ياخسارة معايا 14 مليون، يلا تتعوض
  • مش غالي شوية؟ نزلوا السعر علشان نشتري

 

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