هكذا ظهرت هنا الزاهد في يوميات ونيس.. كيف تغيرت ملامحها ؟

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة للفنانة هنا الزاهد، من أول أعمالها الدرامية على الشاشة، معلقين على تغير ملامحها منذ الظهور الأول عن الآن، بينما حرصت هنا على الرد على منتقدي صورتها…

الظهور الأول لـ هنا الزاهد في الدراما المصرية

ظهرت الفنانة هنا الزاهد للمرة الأولى على شاشات التليفزيون المصري من خلال الموسم السادس من المسلسل الاجتماعي الشهير يوميات ونيس، فكانت مشاركتها فيه تعتبر أولى أدوارها الدرامية التي دخلت مجال الفن من خلالها.

هنا الزاهد من مسلسل يوميات ونيس

انتقادات لـ هنا الزاهد بسبب تغير ملامحها

بعد انتشار صورة الفنانة هنا الزاهد من أول اعمالها الدرامية في مسلسل يوميات ونيس الجزء السادس، لاقت الفنانة بعض الانتقادات بسبب تغير ملامحها كثيرًا عن شكلها الحالي، حيث ظهرت بملامح طفولية بريئة وشعر أسود على غير المعتاد عليها، حيث اعتادت الظهور بألوان شعر شقراء حتى حصلت على لقب باربي.

رد هنا الزاهد على انتقادات صورتها المنتشرة

حرصت الفنانة هنا الزاهد على الرد على الانتقادات التي وجهها لها بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على صورتها المنتشرة من مسلسل يوميات ونيس الجزء السادس، قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: « حد بعتلي الصورة دي وبيقولي إنها منتشرة.. دي صورة ليا من مسلسل “ونيس- الجزء السادس”.. عمل فني عظيم كلنا اتربينا عليه ومبسوطة أوي إني كنت جزء منه».

هنا الزاهد من مسلسل يوميات ونيس

دور هنا الزاهد في مسلسل يوميات ونيس

كانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت في الموسم السادس من مسلسل يوميات ونيس، حيث كان الجزء بعنوان « يوميات ونيس وأحفاده»، إذ جارت قصة الجزء بعد وفاة مايسة وزواج أبناء ونيس وإنجابهم أحفادًا.

تعود لميس أخت مايسة من الولايات المتحدة مع أبنائها وتشارك ونيس في محاولة تربية الأحفاد تربية سليمة، وجسدت هنا الزاهد شخصية هايدي ابنة لميس.

وكان الجزء السادس من مسلسل يوميات ونيس من بطولة « محمد صبحي، وفاء صادق، هدى هاني، سامح صفوت، فادي خفاجة، ريم أحمد، جميل راتب، عبدالله مشرف، نادية عزت، عبير صلاح الدين، هنا الزاهد»، سيناريو وحوار مهدي يوسف، تأليف وإخراج محمد صبحي.

أحدث أعمال هنا الزاهد

يعتبر فيلم « بحبك» الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى السابق، بمشاركة الفنان تامر حسني، والفنانة هدى المفتي، أحدث أعمالها السينمائية، وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ودارت أحداث الفيلم حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، فكانت قد اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمراة في إطار كوميدي رومانسي.