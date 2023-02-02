قصة مسلسل أزمة منتصف العمر.. وما أسباب المطالبة بإيقافه؟

أثار مسلسل «أزمة منتصف العمر» حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث تدور احداثه في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي، وبين مؤيد ومعارض طالب البعض بإيقافه، فما قصته؟…

قصة مسلسل أزمة منتصف العمر

تدور أحداث مسلسل «أزمة منتصف العمر» حول قصة طبيب نفسي يعاني من أزمات حياتيه، ادت إلى انفصاله عن زوجته، بسبب ادمانها المخدرات، وموت ابنه في أثناء فترة حمل زوجته، فيقرر الزواج من فتاة تصغره في السن لسهولة السيطرة عليها.

وتبدأ أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر عندما يتزوج الفنان كريم فهمي، الذي يؤدي دور الطبيب النفسي، من الفنانه رنا رئيس، ومن ثم تظهر الخلافات بينهما بسبب اختلافات وجهات النظر، الناتج عن فارق العمر بينهما.

مسلسل أزمة منتصف العمر

تلعب الفنانة ريهام عبدالغفور دور والدة رنا رئيس، والتي كانت قد تصرفت مثل ابنتها منذ زمن وتزوجت رجل يكبرها في العمل بفارق كبير، وهو الفنان رشدي الشامي، وكشفت الأحداث تعامله مع الأم ريهام عبدالغفور بنوع من الإهمال.

وفي إطار اجتماعي وعلاقة حب غريبة تجمع الشاب كريم فهمي والدة زوجها التي تجسد دورها ريهام عبدالغفور والتي تعاني أيضًا من أزمات في حياتها الأسرية بسبب زواجها من رجل أكبر منها بكثير في السن.

أسباب مطالبة البعض بإيقاف عرض «أزمة منتصف العمر»

مسلسل أزمة منتصف العمر

بعد أن تم عرض مسلسل أزمة منتصف العمر، سبب ضجه كبيرة، محدثًا حالة من الجدل الواسع، بسبب تشابه أحداثه مع المسلسل التركي «العشق الممنوع»، وذلك في العلاقة المحرمة التي حدثت في العملين.

إشادات بآداء ريهام عبدالغفور

لاقى المسلسل انتقاد من الجمهور بسبب وقوع زوج البنت في حب والدة زوجته والدخول معها في علاقة محرمة، وفي نفس الوقت أشاد الجميع بآداء الفنانة ريهام عبدالغفور، وإبداعها في تأدية دورها، وتغيير شكلها العمري خلال 4 حلقات فقط من المسلسل، حيث ظهرت خلال تلك الحلقات بأكثر من شكل، فظهرت في شكل الصبية والأم.