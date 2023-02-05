تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

هبط سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن بقوة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، إذ خسر عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 250 جنيها من أعلى سعر.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الأحد، إذ تراجع سعر عيار 18 الأكثر انتشارا مع عيار 21 ، إلى أقل من 1500 جنيه تحديدا نحو 1,457 جنيهًا للبيع.

وانخفض سعر الجرام عيار 21 الآن، ليسجل نحو 1700 جنيه للبيع مقارنة بأعلى سعر وهو 1950 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير الماضي.

تراجع الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا قويا ليسجل 13,680 جنيها اليوم، بعد 14080 جنيها الخميس الماضي ، بفارق 400 جنيه، فيما سجل 14800 جنيه قبل عدة أيام.

وهبط الجنيه مقارنة بأعلى سعر وهو يوم الخميس 15 ديسمبر والذي سجّل 15200 جنيه حينها حوالي 1520 جنيها.

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قرار البنك المركزي

وانخفض سعر الذهب بنحو ما يقرب من 60 جنيها بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري ، والتي أوصت يوم الخميس الماضي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، عند 16.25٪ عائد الإيداع لليلة واحدة ، و 17.25٪ والإقراض لليلة واحدة.

كما أوصت اللجنة بتثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك بنسبة 16.75٪ ، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

أسعار الذهب

سعر الجرام عيار 18 اليوم

وهبطت أسعار الذهب خاصة سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد ليسجل مستويات منخفضة للبيع والشراء ، إذ سجل اليوم نحو 1,466 جنيها بعدما تخطى حاجز الـ1700 جنيه في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر المعدن الثمين اليوم في مصر يبحث عنه أغلبية المصريين خاصة المقبلون على الزواج، ويكثر البحث عن عيار 21 الأكثر تداولا، والذي عاد ليسجل نحو 1700 جنيها فقط.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم في مصر

أما عن أسعار الأعيرة الذهبية الآن في مصر ، فهي تهم المستثمرين وأيضا الراغبون في الزواج، خاصة عياري 21 و 18 واللذان يدخلان في صناعة الشبكة، وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الأحد بأعيرته المختلفة، والذي يهم الراغبون في شراء السبائك لاستثمار أموالهم، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1710 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,466 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,140 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,680 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,865 دولارا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

ويهتم الكثير بشكل كبير بسعر المصنعية والضريبة والدمغة عند شراء مشغولات الذهب ، وهي غير ثابتة وتختلف من مكان لأخر، ويرجع هذا الاختلاف والذي يكون بشكل طفيف إلى اختلاف محلات الصاغة نفسها، وأشكال المشغولات وأوزانها.

وعند القيام بحساب سعر المصنعية فيتم إضافة نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.

سعر الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ولعل أكثر ما يبحث عنه المصريون يوميا هو سعر عيار 21 الآن في مصر، والذي شهد هبوطا قويا خلال الأيام الماضية بعدما تخطى مستويات قياسية في وقت سابق من الشهر الماضي، ولكن سرعان مع هبط مرة آخرى على خلفية إصدار شهادات الـ 25 % ، وتأمين الدولار خلال الأيام الماضية والإفراج عن بضائع بالمليارات.

أسعار الذهب عالميًا

وهبط الذهب من خلال العقود الفورية عالميا ، ووصل إلى نقطة متدنية بعد أن وصل سعر الأوقية 1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير ، في ظل قفزة للذهب الأيام الماضية.

وهوت العقود الفورية للذهب في البورصة العالمية بشكل ملحوظ إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1864 دولارًا .