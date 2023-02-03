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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجعت العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات مساء أمس الخميس إذ انخفضت من أعلى مستوى في 9 أشهر.

وعند التسوية تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 12 دولاراً أو 0.6% مسجلة 1930.80 دولار للأونصة، بعدما تداولت خلال الجلسة عند 1975.20 دولار وهو أعلى مستوى في 9 أشهر.

وقفز مؤشر الدولار بنحو 1% أمام العملات الرئيسية الأخرى مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

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وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس أمس الأربعاء إلى مستوى يتراوح ما بين 4.5% و4.75%، مقابل زيادتها بنحو 50 نقطة في آخر اجتماعات 2022.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، وفوق المعدل المستهدف، متعهدًا بإعادة معدلاته إلى المستهدف البالغ 2%.

وأضاف باول في تصريحات له أن على البنك المركزي الأمريكي أن "يظل حذرًا بشأن إعلان النصر" في معركته ضد التضخم، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لم يصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم المرتفع، وأن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشدة خلال العام الماضي، فيما يستمر تراجع إنفاق المستهلكين وكذلك نشاط الإسكان.

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بيانات غير كافية

ورحب باول بالتراجع الأخير في بيانات التضخم، لكنه قال إنه ليس كافيا لإعادة مؤشر أسعارالمستهلكين إلى المستهدف البالغ 2%، مضيفًا: "سنحتاج إلى مزيد من الأدلة وبشكل كبير" على أن التضخم ينحسر، للتأكد من أنه يتحرك مرة أخرى نحو الهدف، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يناقش زيادتين أخريين على أسعار الفائدة.

كما أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي يراقب الأوضاع المالية عن كثب وبعناية، مكررًا اللغة التي استخدمها في ديسمبر وفي أوقات سابقة، بأنه من المهم أن تعكس الظروف المالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال إن هناك اختلافًا في الرأي حول مدى سرعة انخفاض التضخم، معربًا عن أمله في أن تعطي أرقام التضخم في الأشهر المقبلة، دفعة إيجابية في المعنويات.

 

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