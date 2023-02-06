نصيحة من شعبة الذهب للمواطنين| تفاصيل

نصح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين الراغبين في شراء الذهب بسرعة الشراء في هذا التوقيت،قائلا:"الوقت الحالي مناسب جدا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الفترة المقبلة ستعاود فيها أسعار الذهب الارتفاع، وذلك بعد انخفاض الكميات المعروضة من الذهب، مؤكدا أن الأسعار تتأثر بعامل العرض والطلب بشكل كامل.



وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد انخفاضا وتراجعا في الوقت الحالي، لكنه انخفاض مؤقت.



ولفت إلى أن الذهب سلعة عالمية وليست محلية، وبالتالي تتأثر بالوضع العالمي، منوها بأن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب.

