عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نصيحة من شعبة الذهب للمواطنين| تفاصيل

الذهب
الذهب

نصح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين الراغبين في شراء الذهب بسرعة الشراء في هذا التوقيت،قائلا:"الوقت الحالي مناسب جدا.
 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الفترة المقبلة ستعاود فيها أسعار الذهب الارتفاع، وذلك بعد انخفاض الكميات المعروضة من الذهب، مؤكدا أن الأسعار تتأثر بعامل العرض والطلب بشكل كامل.


وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد انخفاضا وتراجعا في الوقت الحالي، لكنه انخفاض مؤقت.
 

ولفت إلى أن الذهب سلعة عالمية وليست محلية، وبالتالي تتأثر بالوضع العالمي، منوها بأن الفترة الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في أسعار الذهب.
 

غرفة القاهرة التجارية أسعار الذهب الفترة المقبلة أسعار الذهب أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب شراء الذهب الذهب سلعة أخبار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 22 أسعار الذهب عيار 24 بيع الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انسحاب ريال مدريد من مونديال الأندية.. تقارير تفجر مفاجأة

هزة أرضية عنيفة|عاجل وهام من المعهد القومي للبحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

نيشان: هزة أرضية في لبنان الان

شعرت به مصر ولبنان… زلزال بقوة ٧.٧ يضرب تركيا

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

ترشيحاتنا

البانيه بـ90 جنيه والفراخ بـ40 فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن هذا التوقيت

نصيحة من شعبة الذهب للمواطنين| تفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

سعر ومواصفات مازدا CX-90 موديل 2024 في السعودية

قتلوها ورموها في الزبالة| القصة الكاملة لإنهاء حياة مسنة على يد بنتها وزوجها: زهقنا من طلباتها

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ