أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 8-2-2023

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 8-2-2023، شهدت استقرار نسبي عقب تراجعها الايام الماضية متأثرة بتراجع أسعار الذهب عالميا.

شهدت أسعار الذهب عالميًا تراجعًا ملحوظًا فى ختام تداولات الأسبوع الماضى حيث تراجع سعر الأونصة لتبتلع معظم مكاسب الشهر الأول من 2023، لتخسر سعر الأونصة عالميًا ما يقارب 3.3% فى الأسبوع الماضى.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 8 فبراير 2023، ضمن نشرته الخدمية، والتي تشمل أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب في الكويت عيار 24 الأعلى سعرا سجل 18.39 دينار

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار22 قيمة 16.85 دينار

سعر الذهب عيار 21



سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 16.09 دينار

أسعار الذهب اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 18.39 دينار $60.17 سعر الذهب عيار 22 16.85 دينار $55.15 اسعار الذهب عيار 21 16.09 دينار $52.65 اسعار الذهب عيار 18 13.79 دينار $45.13 سعر الذهب عيار 14 10.73 دينار $35.10 سعر الذهب عيار 12 9.19 دينار $30.08 اسعار أوقية الذهب 571.84 دينار $1,871 اسعار جنيه الذهب 128.71 دينار $421.18 اسعار كيلو الذهب 18,387 دينار $60,167

وتشير التوقعات إلى استمرار رفع الفائدة من الفيدرالى الأمريكي مستهدفين بذلك (5%...5.25%) قبل أن يبدأ الفيدرالى فى الانتقال لمرحلة التثبيت وهي المستهدفات المذكورة بتقاريرنا سابقًا، وإذا ألقينا النظر على كيف كان إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي سنتيقن أنه إغلاق إيجابى، وعلى الجانب الأخر عائد السندات لأجل 10و30 سنة وهو ما يزيد من احتمالية أن يستمر تراجع الأسعار عالميًا فى الأسبوع الحالى.



