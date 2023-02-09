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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يعني تصنيف مصر الـ 3 عالميًا باحتياطي الذهب؟.. فيديو

ذهب
ذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، حقيقة تصنيف مصر الـ3 عالميًا باحتياطي الذهب، موضحا أن مصر أصبحت الثالث عالميا من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي.


وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية نجحت في زيادة احتياطي الذهب من 75 طنا إلى 125 طنا بزيادة 45 طنا، مؤكدا أنه تطور جيدا جدا، ويعتبر قوة داعمة للبنك المركزي ويعود بالنفع الاقتصادي المصري.


وأرجع السبب وراء ارتفاع احتياطي الذهب؛ لشراء البنك المركزي إنتاج المناجم، مضيفا أن هناك من 7 إلى 8 مناطق في مصر غنية بالذهب منها المثلث الذهبي والسكري وحمش.


وفسر ارتفاع سعر الذهب عالميا؛ لارتباطه بالأحداث العالمية لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية لا سيما أن كل البنوك المركزية في العالم منها الولايات المتحدة التي تمثل أعلى احتياطي عالمي، تتحوط في ظل الأزمات بالذهب، كون الذهب يعتبر العملة الوحيدة المعتمدة عالميًا.


وعن سعر الذهب في مصر، قال إن سعر عيار الذهب 21 يبلغ حاليا 1720 جنيها، مؤكدا أن أسعار الذهب استقرت منذ 20 يومًا.


وتابع أن أسعار الذهب في مصر تتحدد تبعا للبورصة العالمية مع وصول سعر الذهب عالميا لـ1880 دولار، مردفا أن سعر الأوقية بلغت 2000 دولار ومتوقع أن تصل إلى 3 آلاف دولار الفترة المقبلة في ظل الأزمة العالمية.
 

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