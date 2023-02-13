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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. فيديو

صدى البلد

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 فبراير 2023.

 

أسعار الذهب اليوم 


أسعار الذهب عيار 18 سجل 1483 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1730 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1977 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 13840 جنيها.

 

شعبة الذهب

وحذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، المستهلكين من شراء السبائك الذهبية من صفحات السوشيال ميديا معتبرة أنها شيء خطر  وبالتالي فإن مصلحة الدمغة تراقب على الأسواق  وليس المواطنين وبالتالي سيكون من الصعب ملاحقتهم.

وطالبت الشعبة المواطنين بالنزول إلي محلات الصاغة للشراء الواقعي او البيع نظرا لأنها تمثل عامل أمان لهم انزلوا ويتم  الحصول على  من البائع .

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