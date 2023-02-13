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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يبدأ من 1143 جنيهًا| تراجع أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

صدى البلد

تراجعت  أسعار الذهب اليوم تراجعا بعد ارتفاع وثبات لمدة أسبوع تقريبا، وتراجع سعر الجرام عيار 18 والذي يكثر شعبيته في محلات الصاغة إلى أقل من 1500 جنيه مجددا، بعدما سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية لامست الـ 1700 جنيه في وقت سابق من يناير الماضي.

عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر.. فيديو

الحق اشترى.. اعرف سبب تراجع أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر 


ويكثر البحث عبر محرك جوجل عن أسعار الذهب اليوم في مصر بأعيرته المختلفة وسعر الجنيه ، والتي شهدت تراجعا ، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,461  جنيها للبيع.

أسعار الذهب الآن 


ويقدم موقع صدى البلد فيما يلي بشكل مُفصل خدمة معرفة أسعار الذهب للمستهلكين ، خاصة عيار 21 وعيار 18 بدون مصنعية ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

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الجنيه الذهب 


وهبطت قيمة الجنيه الذهب ليسجل اليوم 13,720 جنيها مقارنة بـ14600 جنيه في يناير الماضي، بفارق نحو 880 جنيها.

سعر الذهب الآن في مصر


وجاء آخر تحديث لأسعار جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الاثنين، وفقا لموقع «ايجبت جولد برايس توداي» والمتخصص في رصد أسعار الذهب لحظة بلحظة، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

 

سعر الجرام عيار 24


سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 1,960 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 21


وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الاثنين عيار 21 : 1715 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18


سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,470 جنيها.

سعر الجرام عيار 14


سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,143 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 


بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 13,720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24


بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,858 دولارا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم


ويهتم الراغبون في شراء المشغولات الذهبية بالتعرف على  سعر المصنعية والضريبة والدمغة، وتكون متغيره بين تجار الصاغة ، ويرجع هذا التغير الطفيف إلى سعر جرام الذهب اليوم ووزن المشغولات وطريقة تزيينها.


ويتم تحديد سعر المصنعية بإضافة سعر نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام الواحد، وكلما قلت نسبة الذهب وزادت معه نسبة المعادن الأخرى يقل "القيراط"، ويتم استخدام الاوقية “الأونصة” كوحدة ميزان عالمية والتي يصل وزنها إلى نحو "31.1 جرام" تقريبا.

أسعار الذهب عالميًا


وهبط سعر الذهب في البورصة العالمية، إذ سجلت العقود الفورية 1,858 دولارا للأوقية الواحدة بعد 1865 أمس، و1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير.

وتراجعت العقود الفورية للذهب، لتعود الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، إلى سعر 1,858.68 دولارا تحديدا.

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