تراجع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس

يقدم موقع صدى البلد، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الخميس 16-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم

يبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,914 شراء 1,926 عيار 22 بيع 1,755 شراء 1,765 عيار 21 بيع 1,675 شراء 1,685 عيار 18 بيع 1,436 شراء 1,444 عيار 14 بيع 1,117 شراء 1,123 عيار 12 بيع 957 شراء 963 الاونصة بيع 59,534 شراء 59,890 الجنيه الذهب بيع 13,400 شراء 13,480 الكيلو بيع 1,914,286 شراء 1,925,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا



يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في 5 أسابيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع قوة الدولار الأمريكي وصدور البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 20.10 دولار إلى 1845.30 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية منذ 5 يناير الماضي.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أمس ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 3% وهو مستوى يتجاوز التوقعات عند 1.9%.

ترويض التضخم

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك المزيد مما يجب القيام به لترويض التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أظهرت أحدث البيانات تسارع ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وأضاف بايدن: "التضخم في أمريكا مستمر في الانخفاض، وهو خبر سار للعائلات والشركات في كل أنحاء البلاد.. لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في إطار عملية الانتقال هذه نحو نمو أكثر ثباتاً واستقراراً، وربما نواجه انتكاسات في هذا المسار".

وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، في حين ارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، حيث جاءت قراءة المؤشرين -وهي الأعلى منذ الخريف- متماشية مع تقديرات الاقتصاديين.

كان التضخم السنوي أعلى من المتوقع عند 6.4%، مقابل توقعات عند 6.2%، وبانخفاض طفيف عن 6.5% في الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 5.6%، مقارنة بتقديرات عند 5.5%، ما يعني انخفاضاً لا يكاد يُذكر في الرقم السنوي على مدى سبعة أشهر متتالية.