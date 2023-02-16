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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 16 فبراير 2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استقرار الدولار عالمياً بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021.


يبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر،  وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.

سعر الذهب اليوم في مصر


الذهب عيار 24 


عيار 24 بيع 1,937 شراء 1,949 جنيها

بعد الفلانتين..انخفاض اسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

عيار 21 يتراجع عن 1700 جنيه لأول مرة منذ شهرين|مفاجأة في أسعار الذهب


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 1,776 شراء 1,786 جنيها


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 1,695 شراء 1,705 جنيها


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,453 شراء 1,461 جنيها


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,130 شراء 1,137 جنيها


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 969 شراء 974 جنيها


أسعار الذهب اليوم في مصر  


الاونصة بيع 60,245 شراء 60,601
الجنيه الذهب بيع 13,560 شراء 13,640
الكيلو بيع 1,937,143 شراء 1,948,571

سعر الذهب امس في مصر


الذهب عيار 24 


عيار 24 بيع 1,949جنيها - شراء 1,960 جنيها


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 1,786جنيها - شراء 1,797 جنيها


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 1,705جنيها - شراء 1,715 جنيها


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,461جنيها - شراء 1,470 جنيها


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,137جنيها - شراء 1,143 جنيها


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 974جنيها - شراء 980 جنيها


أسعار الذهب اليوم في مصر  


الاونصة بيع 60,601 جنيها -شراء 60,956
الجنيه الذهب بيع 13,640جنيها - شراء 13,720
الكيلو بيع 1,948,571جنيها - شراء 1,960,000

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سعر الذهب اول امس في مصر


الذهب عيار 24 


عيار 24 بيع 1,949  جنيها -  شراء 1,960 جنيها


الذهب عيار 22


عيار 22 بيع 1,786 جنيها -  شراء 1,797 جنيها


سعر الذهب عيار 21


عيار 21 بيع 1,705 جنيها -  شراء 1,715 جنيها


الذهب عيار 18


عيار 18 بيع 1,461 جنيها -  شراء 1,470 جنيها


الذهب عيار 14


عيار 14 بيع 1,137 جنيها -  شراء 1,143 جنيها


الذهب عيار 12


عيار 12 بيع 974 جنيها -  شراء 980 جنيها


أسعار الذهب اليوم في مصر  


الاونصة بيع 60,601 جنيها -  شراء 60,956 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 13,640 جنيها -  شراء 13,720 جنيها
الكيلو بيع 1,948,571 جنيها - شراء 1,960,000 جنيها

 

الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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