اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 16 فبراير 2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استقرار الدولار عالمياً بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021.
يبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,937 شراء 1,949 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,776 شراء 1,786 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,695 شراء 1,705 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,453 شراء 1,461 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,130 شراء 1,137 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 969 شراء 974 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 60,245 شراء 60,601
الجنيه الذهب بيع 13,560 شراء 13,640
الكيلو بيع 1,937,143 شراء 1,948,571
سعر الذهب امس في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,949جنيها - شراء 1,960 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,786جنيها - شراء 1,797 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,705جنيها - شراء 1,715 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,461جنيها - شراء 1,470 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,137جنيها - شراء 1,143 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 974جنيها - شراء 980 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 60,601 جنيها -شراء 60,956
الجنيه الذهب بيع 13,640جنيها - شراء 13,720
الكيلو بيع 1,948,571جنيها - شراء 1,960,000
سعر الذهب اول امس في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 1,949 جنيها - شراء 1,960 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,786 جنيها - شراء 1,797 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,705 جنيها - شراء 1,715 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,461 جنيها - شراء 1,470 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,137 جنيها - شراء 1,143 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 974 جنيها - شراء 980 جنيها
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 60,601 جنيها - شراء 60,956 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,640 جنيها - شراء 13,720 جنيها
الكيلو بيع 1,948,571 جنيها - شراء 1,960,000 جنيها