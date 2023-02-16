اشترى الشبكة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 16 فبراير 2023

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع استقرار الدولار عالمياً بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر عام 2021.



يبحث المواطنون الراغبون في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.

سعر الذهب اليوم في مصر



الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 1,937 شراء 1,949 جنيها



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 1,776 شراء 1,786 جنيها



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 1,695 شراء 1,705 جنيها



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 1,453 شراء 1,461 جنيها



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,130 شراء 1,137 جنيها



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 969 شراء 974 جنيها



أسعار الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 60,245 شراء 60,601

الجنيه الذهب بيع 13,560 شراء 13,640

الكيلو بيع 1,937,143 شراء 1,948,571

سعر الذهب امس في مصر



الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 1,949جنيها - شراء 1,960 جنيها



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 1,786جنيها - شراء 1,797 جنيها



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 1,705جنيها - شراء 1,715 جنيها



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 1,461جنيها - شراء 1,470 جنيها



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,137جنيها - شراء 1,143 جنيها



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 974جنيها - شراء 980 جنيها



أسعار الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 60,601 جنيها -شراء 60,956

الجنيه الذهب بيع 13,640جنيها - شراء 13,720

الكيلو بيع 1,948,571جنيها - شراء 1,960,000

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سعر الذهب اول امس في مصر



الذهب عيار 24



عيار 24 بيع 1,949 جنيها - شراء 1,960 جنيها



الذهب عيار 22



عيار 22 بيع 1,786 جنيها - شراء 1,797 جنيها



سعر الذهب عيار 21



عيار 21 بيع 1,705 جنيها - شراء 1,715 جنيها



الذهب عيار 18



عيار 18 بيع 1,461 جنيها - شراء 1,470 جنيها



الذهب عيار 14



عيار 14 بيع 1,137 جنيها - شراء 1,143 جنيها



الذهب عيار 12



عيار 12 بيع 974 جنيها - شراء 980 جنيها



أسعار الذهب اليوم في مصر



الاونصة بيع 60,601 جنيها - شراء 60,956 جنيها

الجنيه الذهب بيع 13,640 جنيها - شراء 13,720 جنيها

الكيلو بيع 1,948,571 جنيها - شراء 1,960,000 جنيها