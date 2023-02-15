استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات مؤشرات التضخم الأمريكية أمس.



وكشفت البيانات عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ‏يناير، ما يعني استمرار الضغوط التضخمية التي قد تدفع الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسة التشديد النقدي، ورفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعًا.



وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة ‏‏0.5% في الشهر الماضي على أساس سنوي، ‏في حين كان من المتوقع ارتفاعه 0.4%، أما على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% خلال يناير، مقارنة مع التوقعات البالغة 6.2%، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني تكاليف الغذاء والوقود – ‏بنسبة 0.4% في الشهر الماضي، وبحوالي 5.6% على أساس سنوي. ‏



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب استقرت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1700 جنيه، بينما تراجعت الأوقية لتسجل مستوى 1834 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1943 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1457 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1134 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13600 جنيه.



ولفت، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1710 جنيهات، واختتم عند مستوى 1700 جنيه، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى، 1860 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1856 دولارًا.