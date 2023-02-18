الذهب يخسر 9 دولارات .. ويهبط لأدني مستوياته خلال شهر ونصف

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية ليهبط صوب أدني مستوياته خلال شهر ونصف.



ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 9.2 دولار لتصل إلى 1827.26 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 2023 بما نسبته 0.84% تعادل 15.5 دولار لتصل إلى 1836.25 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.25% إلى 21.4 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.38% إلى 919.15 دولار، وانخفض البلاديوم 1.15% إلى 1482.78 دولار.