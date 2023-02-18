تراجع أسعار الذهب اليوم واستقرار الدولار في البنوك.. فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة” تغطية اخبارية عن أسعار الذهب والدولار اليوم

يستمر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ففي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.50 جنيه للشراء ، و 30.60 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، فسجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.52 جنيه للشراء، و 30.62 جنيه للبيع ، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.57 جنيه للشراء، و 30.62 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.42 جنيها للشراء، و 30.52 جنيه للبيع.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحرك كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح ما بين 5.37 جنيه - 5.50 جنيه شراء وبيع.

وعالمياً انخفض مؤشر الدولار في أحدث تداولاته 0.24 بالمئة إلى 103.83 بعدما بلغ في وقت سابق 104.67 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير.

أما أسعار الذهب فتراجع جرام الذهب 70 جنيها من 1760 جنيها إلى 1690 جنيها، وسجل عيار 24 بيع 1920 وللشراء 1931 جنيه.

وسجل عيار 22، للبيع 1760 جنيه، أما الشراء 1770 جنيه، ووصل جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً بيع 1680 جنيه للبيع ، أما الشراء فبلغ 1690 جنيه.

وسجل عيار 18 بيع 1440 جنيه، وللشراء 1449 جنيه، عيار 14 بيع 1120 جنيه، شراء 1127 جنيه، أما عيار 14 فبلغ 1120 جنيه للبيع 1127 جنيه للشراء،

وبلغ عيار 12 للبيع 960 جنيه، وللشراء 966 جنيه، أما جنيه الذهب فبلغ بيع 13,440 شراء 13,520 جنيه، وبلغ كيلو الذهب بيع 1,920,000 شراء 1,931,429.

و تختلف أسعار المصنعية من مكان لآخر وفقا لعدة عوامل منها سعر الجرام نفسه وأشكال المشغولات وطريقة التزيين بها، ويتم حساب سعر المصنعية بإضافة 5 إلى 10 % من سعر الجرام على ثمن الجرام.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر من جديد بعد سلسلة انخفاضات الأيام القليلة الماضية ، ليسجل سعر عيار 21 نحو 1680 جنيها لأول مرة منذ 10 ديسمبر الماضي بحوالي أكثر من شهرين.

وشهدت أسعار الجنيه الذهب تراجع قوي بقيمة 680 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وبذلك يكون قد انخفض المعدن الأصفر 2% حتى الآن هذا الأسبوع، وتتوقع الأسواق الآن أن تصل أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5% بحلول مايو والبقاء عند تلك المستويات خلال العام.

