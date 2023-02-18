270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا بعد سلسلة انخفاضات الأيام القليلة الماضية ، ليسجل سعر عيار 21 نحو 1680 جنيها لأول مرة منذ 10 ديسمبر الماضي بحوالي أكثر من شهرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 بالمصنعية ، والذي تراجع بقوة ليفقد نحو 100 جنيه خلال أيام ، بعد أن كان 1780 جنيها ، فيما تراجع من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي بنحو 270 جنيها.

الذهب

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680 جنيها

وشهدت أسعار الجنيه الذهب تراجعا قويا بقيمة 680 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية ، إذ سجل اليوم نحو 13520 جنيها ، بعد أن كان قبل عدة أيام يسجل 14200 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر اليوم ، يتطلع إليه الراغبين في الزواج ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 ليصل إلى نحو 1680 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية، فيما تراجع سعر عيار 18 إلى مستويات قليلة.

سعر الذهب اليوم السبت

وعن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر ، فيقدمها موقع صدى البلد بالتفصيل على مستوى كافة الأعيرة ، خاصة سعر الذهب عيار 21 الآن للمستهلكين اليوم ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 1,931 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت : 1,690 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,449 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 13,520 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,858 دولارًا

الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

عندما يتم شراء الذهب، يرغب المقبل على الشراء قبلها في معرفة سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم، والتي تضاف على سعر الذهب مجرد.

تختلف أسعار المصنعية من مكان لآخر وفقا لعدة عوامل منها سعر الجرام نفسه وأشكال المشغولات وطريقة التزيين بها، ويتم حساب سعر المصنعية بإضافة 5 إلى 10 % من سعر الجرام على ثمن الجرام.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت عقود الأصفر الفورية في البورصة العالمية ، بعدما تراجعت بشكل ملحوظ ، ليسجل سعر الأونصة 1858 دولارا للأوقية الواحدة بعد أن وصلت إلى 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.