الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات متدنية مقارنة ، بأسعار الأصفر خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى حوالي 1680 جنيها للبيع لأول مرة منذ 10 ديسمبر الماضي أي نحو 70 يوما.

الجنيه الذهب

أسعار الجنيه الذهب هبطت أيضا بعدما وصلت إلى 15200 جنيه كأعلى سعر في يناير الماضي ، إذ تراجع سعر الجنيه بقيمة 1680 جنيهًا، إذ سجل اليوم نحو 13520 جنيها.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه الراغبين في الزواج أو استبدال الذهب القديم ، خاصة سعر عيار 21 بالمصنعية ، والذي تراجع بقوة.

وفقد سعر الجرام عيار 21 نحو 100 جنيه اذ سجل اليوم نحو 1680 جنيها للبيع بعد أن كان 1780 جنيها قبل أيام ، فيما فقد نحو 270 جنيها من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي وهو 1950 جنيها.

سعر الذهب مباشر

ويمكن للكثير التعرف على سعر الذهب مباشر اليوم، خاصة المهتمين بتجارة الأصفر ، إذ هبط سعر سعر الجرام بدون مصنعية، على مستوى كافة الأعيرة.

سعر الذهب اليوم الاحد

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر ، يقدمها موقع صدى البلد على مستوى كافة الأعيرة ، بالأخص عياري 21 و18 للمستهلكين اليوم ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 1,931 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد : 1,690 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,449 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,520 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,858 دولارًا

الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

معرفة سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم، هو هدف الراغبين في الشراء ، إذ يتم إضافة مبلغ من المال على سعر الجرام المجرد ، وهو نسبة بين 5 إلى 10 % من سعر الجرام.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية للذهب في البورصة العالمية “وول ستريت” ، بعدما تراجعت الأيام الماضية بنحو يزيد على 90 دولار، ليسجل سعر الأونصة 1858 دولارا للأوقية الواحدة بعد أن وصلت إلى 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.