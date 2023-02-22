مزيد من التراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-2-2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-2-2023، شهدت هدوءًا نسبيًا على تراجع أمس الثلاثاء، حيث وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 إلى 1682 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عالميًا، بنسبة 0.3% مع ترقب المستثمرين نتائج محضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة بنحو يتجاوز 5% بحلول مايو المقبل.

وخسر سعر الجنيه الذهب أمس 62 جنيهًا حيث سجّل بختام التعاملات 13456 جنيهًا مقارنة بـ 13520 جنيهًا في بداية تعاملات الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب بالسوق المحلية مزيدًا من التراجع، خاصة مع تقلص الفجوة بين سعر صرف الدولار بالبنك المركزي والسوق الموازية.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، ضمن نشرته الخدمية التي قدّم من خلالها أسعار الدولار أيضًا، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب اليوم إلى 1835 دولارًا

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجّل 1682 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 قيمة 1922 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1442 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

وعن سعر الذهب اليوم عيار 14 فسجّل 1124.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم قيمة 13456 جنيهًا قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة

وسجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولارًا بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول، وفقًا لـ«رويترز» .

وتشهد سوق الذهب تراجعًا في المبيعات، مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، بفعل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض المبيعات إلى تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية، خاصة مع تقلص الفجوة بين سعر صرف الدولار بالبنك المركزي والسوق الموازية.