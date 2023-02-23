الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا قياسيا لم تشهده من شهرين، على المستويين المحلي والعالمي ، إذ تراجع سعر عيار 21 اليوم بقوة على مدار عدة أيام ليفقد 270 جنيها من أعلى سعر.

وعلى المستوى العالمي تراجعت سعر الأوقية من أعلى سعر وهو 1950 دولارا ، إلى نحو 1824 دولارا مسجلة هبوط هو الأعلى منذ سهرين ، بقيمة تزيد على 125 دولارا.

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سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر ليسجل مستويات دون الـ 1450 جنيها لعيار 18 بعدما تخطى 1600 جنيه في يناير الماضي.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة المختلفة فسجلت ما بين 1680 إلى 1690 جنيها، وبالمصنعية قد يسجل الجرام الواحد 1800 جنيه.

الذهب

سعر الذهب مباشر

ويبحث الكثير عن سعر الذهب مباشر اليوم الخميس ، والذي يقدمه موقع صدى البلد ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم خاصة عيار 21.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس: 1,931 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس : 1,690 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,449 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,520 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,824 دولارًا.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

ويهتم المقبلين على شراء الذهب اليوم الخميس ، بالتعرف على سعر الجرام بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم.

الذهب

ويمكن حساب سعر المصنعية من خلال احتساب نسبة تمثل نحو 5 إلى 10 % من سعر الجرام، ويتم إضافتها في النهاية على سعر الجرام.

أسعار الذهب عالميًا

وانهارت أسعار الذهب عالميا لتهبط بقوة ويسجل سعر الأوقية اليوم أدنى من 1830 دولارا .

وهبط سعر الأوقية في البورصة العالمية بنحو يزيد على 125 دولار، إذ وصلت العقود الفورية للأونصة التي تزن نحو 31.1 جرام نحو 1824 دولارًا بعد 1836 أمس ، بعد أن وصلت إلى 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.