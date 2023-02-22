شروط تأشيرة العمرة 2023 ومفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بشرى هذا العام للسيدات.. شروط الحصول على تأشيرة العمرة 2023





قال الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه من ضمن رؤية السعودية 2030 تتوجه إلى أن عدد الأفراد المعتمرين والحجاج سيتجاوز الـ10 ملايين حاج ومعتمر، ولذلك قامت المملكة توسعة كبيرة فى الحرم المكي تكلفت 200 مليار ريال سعودي، وأيضا فى الحرم النبوي الشريف لراغبي زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أن السعودية قامت بمنظومة القطار السريع الذى سيربط بين مكة والمدينة المنورة خلال ساعتين، موضحا أن الدولة فتحت السن والمحرم بالنسبة للسيدات، وأصبح لا يوجد سقف للسيدة لتقوم بعمرة أو حج، إلى جانب أن جميع التطعيمات أصبحت متاحة بالنسبة لعمرة شعبان، وستتجاوز الأعداد للملايين.

أحمد الطيب يطالب متحدث الهلال السوداني بالاعتذار لـ الأحمر|فيديو





استنكر المعلق الرياضى أحمد الطيب، تصريحات متحدث فريق الهلال السوداني، الذي قال فيها إن الأهلي دلوعة الكاف، معلقًا :"هذا الكلام قد يصدر على السوشيال ميديا ولا يصدر من مسؤول بنادي كبير مثل الهلال السوداني".





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ؛ إن الرياضة تساعد على زيادة الصحة العقلية والجسمانية والنفسية؛ وهذا ما يجعل الرياضيين منضبطين مجتمعيا ونفسيا وعقليا وذلك ما أكدته الأبحاث العلمية على أفضلية السلوكيات الخاصة بالرياضيين.

أضاف خالد عبد الغفار خلال افتتاح المعرض الدولي سبورتس إكسبو 2023 ؛ معدلات الإصابة بالأمراض المختلفة وحتى الأورام تقل مع ممارسة الرياضة بالإضافة إلى أمراض الجهاز العصبي وامراض القلب وهذا ما أكدته الأبحاث العلمية ان الامراض تقل بنسبه 35% بجميع أنواعها مع ممارسة الرياضة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22 فبراير





عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 22 فبراير، وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك إنخفاض طفيف فى البعض الآخر؛ وسجلت الأسعار كالتالي .

الطماطم تسجل 8 جنيهات للكيلو

البطاطس 605 جنيهات للكيلو

البصل 12 جنيها للكيلو

الكوسة 12 جنيها للكيلو

فلفل رومي 9 جنيهات للكيلو

البازنجان 12 جنيها للكيلو

الملوخية 15 جنيها للكيلو

الأحوال الجوية.. فرص سقوط الأمطار تنخفض على المناطق الشمالية





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إننا بدأنا نشعر بتحسن في الاحوال الجوية وارتفاع بسيط في درجة الحرارة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن مصادر الكتل الهوائيه تتنوع بين المناطق الصحراوية بشبه الجزيرة العربيه او البحر المتوسط وهناك تحسن تعمل على معظم انحاء الجمهورية والعظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 21 درجة نهارا وليلا حوالي 13 درجة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ ان فرص سقوط الأمطار تنخفض على المناطق الشمالية او قد تكون خفيفة وغير مؤثرة على جميع الانشطة اليوميه؛ مضيفه ان الظاهرة المؤثره هي الشبورة المائيه والتي تتكون من ساعات الليل المتاخر وحتى الساعات الصباح الباكر في الطرق السريعة والزراعيه والقريبة من المسطحات المائيه والتي تؤدي لانخفاض الرؤيه الأفقية.

اعتذر عن عدم حضور سبورتس إكسبو2023.. انفانتينو يوجه رسالة باللغة العربية للمصريين





أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، أنه يعتذر لعدم حضور افتتاح معرض سبورتس إكسبو 2023، ولكنه يوجه رسالة بالتهنئة بهذا الحدث.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال كلمته بـ افتتاح معرض سبورتس إكسبو 2023، أن مصر عاشقة لكرة القدم ولها تاريخ عظيم.

وفى نهاية كلمته قال باللغة العربية “ شكرًا جزيلا ”.

محمد النني يشارك فى افتتاح معرض سبورتس إكسبو 2023





حرص الدولي المصري محمد النني، نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي، بحضور افتتاح، معرض سبورتس إكسبو 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



الدينار الكويتي بـ 100 جنيه.. أسعار صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم





أسعار صرف الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 22- 2-2023.



انخفاضات تلاحق أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-2-2023





قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 22-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا بلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

