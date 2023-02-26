عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

تراجعت أسعار الذهب من جديد، لتواصل أسعار المعدن النفيس نزيفها على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى لم يصل إليه من 80 يوما، تحديدا في 9 ديسمبر الماضي.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم في الأسواق ليسجل سعر الجرام عيار 21 الآن مستوى متدني، مقارنة بأسعار أمس وأسعار الأسبوع الماضي، لتستمر في الهبوط لعدة أيام.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الزواج بأسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا بالمصنعية، إذ سجل عيار 21 نحو 1670 جنيها مقارنة بـ 1950 جنيها في يناير الماضي.

سعر الذهب اليوم الأحد

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد، إذ وصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 1431 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1113 جنيها فقطـ، وعيار 12 نحو 954 جنيها.

سعر الذهب مباشر

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب مباشر اليوم الأحد، والتي تتغير بشكل طفيف من محل صاغة إلى آخر بالمصنعية، ويقدمها موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد: 1,920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد: 1,680 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,440 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,120 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,440 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,811 دولارًا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي هبوطا غير مسبوق لأول مرة منذ نحو ما يزيد عن 60 يوما ـ،، إذ ، إذ هبطت الأوقية إلى أقل من 1820 دولارا.

ووصل سعر الأونصة في بورصة وول ستريت، نحو 1811 دولارًا بعد 1825 أمس ، و1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.