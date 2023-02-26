عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب من جديد، لتواصل أسعار المعدن النفيس نزيفها على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى لم يصل إليه من 80 يوما، تحديدا في 9 ديسمبر الماضي.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم في الأسواق ليسجل سعر الجرام عيار 21 الآن مستوى متدني، مقارنة بأسعار أمس وأسعار الأسبوع الماضي، لتستمر في الهبوط لعدة أيام.

الذهب 

اقرأ أيضا:
 

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب يواصل الانخفاض محليا وعالميا.. سعر جرام عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم الجمعة 24 - 2 - 2023

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

شروط تأشيرة العمرة 2023 ومفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. أبرز أخبار التوك شو

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

ويهتم المقبلون على الزواج بأسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا بالمصنعية، إذ سجل عيار 21 نحو 1670 جنيها مقارنة بـ 1950 جنيها في يناير الماضي.

سعر الذهب اليوم الأحد

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد، إذ وصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 1431 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1113 جنيها فقطـ، وعيار 12 نحو 954 جنيها.

سعر الذهب مباشر 

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب مباشر اليوم الأحد، والتي تتغير بشكل طفيف من محل صاغة إلى آخر بالمصنعية، ويقدمها موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد: 1,920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد: 1,680 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,440 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,120 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 13,440 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,811 دولارًا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي هبوطا غير مسبوق لأول مرة منذ نحو ما يزيد عن 60 يوما ـ،، إذ ، إذ هبطت الأوقية إلى أقل من 1820 دولارا.

ووصل سعر الأونصة في بورصة وول ستريت،  نحو 1811 دولارًا بعد 1825 أمس ، و1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.

الذهب 
اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 الان اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب اليوم الاحد سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

عاجل.. جماهير الترجى تحطم أتوبيس لاعبى الزمالك أثناء العودة لفندق الإقامة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب عيار 24 اليوم 26-2-2023

ارتفاع الدولار وتراجع كبير لـ الذهب عالميًا

انهيار تاريخي بأسعار الذهب عالميا.. الأصفر يتراجع لأدنى مستوياته هذا العام

تراجع عقود الذهب الفورية بنسبة 0.42% بعد صدور بيانات التضخم في أمريكا

الذهب يواصل مسلسل الانخفاض اليوم السبت 25 - 2 - 2023

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بعد التراجع المستمر

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 25 فبراير 2023

ترشيحاتنا

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

حكم الشبكة عند موت الخاطب.. الإفتاء تجيب

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 26-2-2023

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من تونس

مركبة الإغاثة الروسية تصل محطة الفضاء الدولية لإعادة الرواد العالقين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ