قبل انتهاء الشتاء..طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار

أثارت مقطع فيديو لبيع طرحة ذهب و شال ذهب حالة من لفت الانتباه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعره خاصة حيث رآه البعض خيالي.

قالت مقدمة مقطع الفيديو عبر “انستجرام”: “الأرصاد عندنا حذرت من موجات برد قارسة وأمطار رعدية واحنا لأنه نخاف عليكم ونحبكم وفرنا لكم شال ذهب يحميكم من البرد ويدفيكم”.

وتابعت من محل الذهب الذي يقع في العاصمة العراقية، بغداد: “وزنه 666 جرام و180، وسعره 51.3000.000 مليون دينار فقط، بينما تأجيره 2000 جرام فقط، استغلوا الفرصة لأنه ترى يدفي”.

طرحة وشال من الذهب

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع فيديو متجر الذهب العراقي: “طالما التوصيل مجاني يمكن أخذه”، “حتي الـ 2000 دينار إيجار ما عندي”، “اللون الأصفر اللي محلي الشال”.

جدير بالذكر أنه من أغرب المنتجات التي صنعت من الذهب بالكامل أو دخل في صناعتها الذهب "فستان ذهب، وقميص ذهب، وسيارة مطلية بالذهب، والتابوت الذهب، قناع من الذهب للوجه، وعدسات لاصقة ذهب، وكبسولات ذهب.

وكان فصل الشتاء بدأ رسميا يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 مستمرا هذا العام وفقا للحسابات الفلكية 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، كما أنه من المقرر أن ينتهى فصل الشتاء للعام الجارى 2023، يوم الإثنين 20 مـارس الموافق 28 من شعبان 1444هـ، الساعة 23:26 ليبدأ فصل الربيع الإثنين 20 مارس، مستمرا 92 يوم و17 ساعة و13 دقيقة.

طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار بالعراق

طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار بالعراق

طرحة أو شال من الذهب للبيع مقابل 51 مليون دينار بالعراق