انخفاض تاريخي لـ عيار 21.. فرصة غير مسبوقة لشراء الذهب.. شاهد

في مفاجأة جديدة، تراجعت أسعار الذهب لمستوي لم تصل إليه منذ 80 يوما، حيث لم تصل أسعار الذهب لهذا المستوي من الانخفاض منذ ديسمبر الماضي.

وعرضت الإعلامية رشا مجدي، خلال فقرة استعرض الأخبار بقناة صدى البلد، تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد.

وسجل عيار الذهب 24، 1914 جنيها، وسجل عيار 21 1675 جنيها، وسجل عيار 18 1436.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل ١٣,٤٠٠ جنيه

ووصل سعر الأونصة (الأوقيه) إلى ٥٩,٥٢٥ جنيه

سجل سعر الذهب العالمي الآن 1811 دولار للأونصة

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية



ويهتم المقبلون على الزواج بأسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشارا بالمصنعية، إذ سجل عيار 21 نحو 1675 جنيها مقارنة بـ 1950 جنيها في يناير الماضي.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم سجل ١٣,٤٠٠ جنيه

أسعار الذهب عالميًا



وسجلت أسعار الذهب على المستوى العالمي هبوطا غير مسبوق لأول مرة منذ نحو ما يزيد عن 60 يوما،إذ هبطت الأوقية إلى أقل من 1820 دولارا.

ووصل سعر الأونصة في بورصة وول ستريت، نحو 1811 دولارًا بعد 1825 أمس ، و1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.