أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 27-2-2023

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين :

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الاثنين مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 24 نحو 224.75 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 22 نحو 206 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو 196.75درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين للجرام عيار 18 نحو 168.50 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 نحو 131 درهم إماراتي

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 12 نحو 112.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية نحو 6993 درهم إماراتي.

وسجلت أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين لـ الجنيه الذهب نحو 1574درهم إماراتي .

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو 224857 درهم إماراتي

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.