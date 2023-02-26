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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر وعدد من الدول العربية

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 26-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية .

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار السلع المختلفة.

حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقلبين على الزواجوالراغبين في الاستثمار.

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أسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب اليوم عيار ١٨  سجل  ١٤٣٥ جنيه بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم عيار ٢١   وصل إلى   ١٦٧٥ جنيه  للشراء 
سعر الذهب اليوم عيار ٢٤  الاعلى سعرا سجل   ١٩١٤ جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم   سجل   ١٣,٤٠٠ جنيه

ووصل سعر الأونصة (الأوقيه) إلى  ٥٩,٥٢٥ جنيه

سجل سعر الذهب العالمي الآن  1811 دولار للأونصة

أسعار الذهب في الكويت اليوم

الوحدةدينار كويتىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2417.89 دينار$58.27
سعر الذهب عيار 2216.40 دينار$53.41
اسعار الذهب عيار 2115.66 دينار$50.99
اسعار الذهب عيار 1813.42 دينار$43.70
سعر الذهب عيار 1410.44 دينار$33.99
سعر الذهب عيار 128.95 دينار$29.14
اسعار أوقية الذهب556.42 دينار$1,812
اسعار جنيه الذهب125.24 دينار$407.90
اسعار كيلو الذهب17,891 دينار$58,270

سعر الذهب في السعودية اليوم 

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24218.48 ريال$58.27
سعر الذهب عيار 22200.27 ريال$53.41
اسعار الذهب عيار 21191.17 ريال$50.99
اسعار الذهب عيار 18163.86 ريال$43.70
سعر الذهب عيار 14127.44 ريال$33.99
سعر الذهب عيار 12109.24 ريال$29.14
اسعار أوقية الذهب6,795 ريال$1,812
اسعار جنيه الذهب1,529 ريال$407.90
اسعار كيلو الذهب218,476 ريال$58,270

أسعار الذهب في الامارات اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
سعر الذهب عيار 24224.75
سعر الذهب عيار 22206.00
سعر الذهب عيار 21196.75
سعر الذهب في الامارات عيار 18168.50
عيار 14131.00
عيار 12112.25
الاونصة6,993
الجنيه الذهب1,574
الكيلو224,857

سعر الذهب في اليمن اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالريال اليمني
سعر الذهب اليوم عيار 24بيع 31,429 شراء 33,714
سعر الذهب عيار 22بيع 28,810 شراء 30,905
سعر الذهب عيار 21بيع 27,500 شراء 29,500
سعر الذهب اليوم عيار 18بيع 23,571 شراء 25,286
عيار 14بيع 18,333 شراء 19,667
عيار 12بيع 15,714 شراء 16,857
الاونصةبيع 977,429 شراء 1,048,514
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 220,000 شراء 236,000
الكيلوبيع 31,428,571 شراء 33,714,286

سعر الذهب في الاردن اليوم 

الوحدةدينار اردنىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2441.34 دينار$58.27
سعر الذهب عيار 2237.89 دينار$53.41
اسعار الذهب عيار 2136.17 دينار$50.99
اسعار الذهب عيار 1831.00 دينار$43.70
سعر الذهب عيار 1424.11 دينار$33.99
سعر الذهب عيار 1220.67 دينار$29.14
اسعار أوقية الذهب1,286 دينار$1,812
اسعار جنيه الذهب289.37 دينار$407.90
اسعار كيلو الذهب41,337 دينار$58,270

أسعار الذهب في الجزائر اليوم 

الوحدةدينار جزائريدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 247,971 دينار$58.27
سعر الذهب عيار 227,307 دينار$53.41
اسعار الذهب عيار 216,975 دينار$50.99
اسعار الذهب عيار 185,978 دينار$43.70
سعر الذهب عيار 144,650 دينار$33.99
سعر الذهب عيار 123,985 دينار$29.14
اسعار أوقية الذهب247,889 دينار$1,812
اسعار جنيه الذهب55,796 دينار$407.90
اسعار كيلو الذهب7,970,711 دينار$58,270

أسعار الذهب في البحرين اليوم 

الوحدةدينار بحرينىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 2421.95 دينار$58.27
سعر الذهب عيار 2220.12 دينار$53.41
اسعار الذهب عيار 2119.21 دينار$50.99
اسعار الذهب عيار 1816.46 دينار$43.70
سعر الذهب عيار 1412.81 دينار$33.99
سعر الذهب عيار 1210.98 دينار$29.14
اسعار أوقية الذهب682.73 دينار$1,812
اسعار جنيه الذهب153.67 دينار$407.90
اسعار كيلو الذهب21,953 دينار$58,270

 

 

 

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