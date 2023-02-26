أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر وعدد من الدول العربية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 26-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية .
وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار السلع المختلفة.
حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقلبين على الزواجوالراغبين في الاستثمار.
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم عيار ١٨ سجل ١٤٣٥ جنيه بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم عيار ٢١ وصل إلى ١٦٧٥ جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم عيار ٢٤ الاعلى سعرا سجل ١٩١٤ جنيه
سعر الجنيه الذهب اليوم سجل ١٣,٤٠٠ جنيه
ووصل سعر الأونصة (الأوقيه) إلى ٥٩,٥٢٥ جنيه
سجل سعر الذهب العالمي الآن 1811 دولار للأونصة
أسعار الذهب في الكويت اليوم
|الوحدة
|دينار كويتى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|17.89 دينار
|$58.27
|سعر الذهب عيار 22
|16.40 دينار
|$53.41
|اسعار الذهب عيار 21
|15.66 دينار
|$50.99
|اسعار الذهب عيار 18
|13.42 دينار
|$43.70
|سعر الذهب عيار 14
|10.44 دينار
|$33.99
|سعر الذهب عيار 12
|8.95 دينار
|$29.14
|اسعار أوقية الذهب
|556.42 دينار
|$1,812
|اسعار جنيه الذهب
|125.24 دينار
|$407.90
|اسعار كيلو الذهب
|17,891 دينار
|$58,270
سعر الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|218.48 ريال
|$58.27
|سعر الذهب عيار 22
|200.27 ريال
|$53.41
|اسعار الذهب عيار 21
|191.17 ريال
|$50.99
|اسعار الذهب عيار 18
|163.86 ريال
|$43.70
|سعر الذهب عيار 14
|127.44 ريال
|$33.99
|سعر الذهب عيار 12
|109.24 ريال
|$29.14
|اسعار أوقية الذهب
|6,795 ريال
|$1,812
|اسعار جنيه الذهب
|1,529 ريال
|$407.90
|اسعار كيلو الذهب
|218,476 ريال
|$58,270
أسعار الذهب في الامارات اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالدرهم الاماراتي
|سعر الذهب عيار 24
|224.75
|سعر الذهب عيار 22
|206.00
|سعر الذهب عيار 21
|196.75
|سعر الذهب في الامارات عيار 18
|168.50
|عيار 14
|131.00
|عيار 12
|112.25
|الاونصة
|6,993
|الجنيه الذهب
|1,574
|الكيلو
|224,857
سعر الذهب في اليمن اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|سعر الذهب اليوم عيار 24
|بيع 31,429 شراء 33,714
|سعر الذهب عيار 22
|بيع 28,810 شراء 30,905
|سعر الذهب عيار 21
|بيع 27,500 شراء 29,500
|سعر الذهب اليوم عيار 18
|بيع 23,571 شراء 25,286
|عيار 14
|بيع 18,333 شراء 19,667
|عيار 12
|بيع 15,714 شراء 16,857
|الاونصة
|بيع 977,429 شراء 1,048,514
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 220,000 شراء 236,000
|الكيلو
|بيع 31,428,571 شراء 33,714,286
سعر الذهب في الاردن اليوم
|الوحدة
|دينار اردنى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|41.34 دينار
|$58.27
|سعر الذهب عيار 22
|37.89 دينار
|$53.41
|اسعار الذهب عيار 21
|36.17 دينار
|$50.99
|اسعار الذهب عيار 18
|31.00 دينار
|$43.70
|سعر الذهب عيار 14
|24.11 دينار
|$33.99
|سعر الذهب عيار 12
|20.67 دينار
|$29.14
|اسعار أوقية الذهب
|1,286 دينار
|$1,812
|اسعار جنيه الذهب
|289.37 دينار
|$407.90
|اسعار كيلو الذهب
|41,337 دينار
|$58,270
أسعار الذهب في الجزائر اليوم
|الوحدة
|دينار جزائري
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|7,971 دينار
|$58.27
|سعر الذهب عيار 22
|7,307 دينار
|$53.41
|اسعار الذهب عيار 21
|6,975 دينار
|$50.99
|اسعار الذهب عيار 18
|5,978 دينار
|$43.70
|سعر الذهب عيار 14
|4,650 دينار
|$33.99
|سعر الذهب عيار 12
|3,985 دينار
|$29.14
|اسعار أوقية الذهب
|247,889 دينار
|$1,812
|اسعار جنيه الذهب
|55,796 دينار
|$407.90
|اسعار كيلو الذهب
|7,970,711 دينار
|$58,270
أسعار الذهب في البحرين اليوم
|الوحدة
|دينار بحرينى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|21.95 دينار
|$58.27
|سعر الذهب عيار 22
|20.12 دينار
|$53.41
|اسعار الذهب عيار 21
|19.21 دينار
|$50.99
|اسعار الذهب عيار 18
|16.46 دينار
|$43.70
|سعر الذهب عيار 14
|12.81 دينار
|$33.99
|سعر الذهب عيار 12
|10.98 دينار
|$29.14
|اسعار أوقية الذهب
|682.73 دينار
|$1,812
|اسعار جنيه الذهب
|153.67 دينار
|$407.90
|اسعار كيلو الذهب
|21,953 دينار
|$58,270