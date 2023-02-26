أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر وعدد من الدول العربية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 26-2-2023، في مصر وعدد من الدول العربية .

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار السلع المختلفة.

حيث يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقلبين على الزواجوالراغبين في الاستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار ١٨ سجل ١٤٣٥ جنيه بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم عيار ٢١ وصل إلى ١٦٧٥ جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار ٢٤ الاعلى سعرا سجل ١٩١٤ جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل ١٣,٤٠٠ جنيه

ووصل سعر الأونصة (الأوقيه) إلى ٥٩,٥٢٥ جنيه

سجل سعر الذهب العالمي الآن 1811 دولار للأونصة

أسعار الذهب في الكويت اليوم

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 17.89 دينار $58.27 سعر الذهب عيار 22 16.40 دينار $53.41 اسعار الذهب عيار 21 15.66 دينار $50.99 اسعار الذهب عيار 18 13.42 دينار $43.70 سعر الذهب عيار 14 10.44 دينار $33.99 سعر الذهب عيار 12 8.95 دينار $29.14 اسعار أوقية الذهب 556.42 دينار $1,812 اسعار جنيه الذهب 125.24 دينار $407.90 اسعار كيلو الذهب 17,891 دينار $58,270

سعر الذهب في السعودية اليوم

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 218.48 ريال $58.27 سعر الذهب عيار 22 200.27 ريال $53.41 اسعار الذهب عيار 21 191.17 ريال $50.99 اسعار الذهب عيار 18 163.86 ريال $43.70 سعر الذهب عيار 14 127.44 ريال $33.99 سعر الذهب عيار 12 109.24 ريال $29.14 اسعار أوقية الذهب 6,795 ريال $1,812 اسعار جنيه الذهب 1,529 ريال $407.90 اسعار كيلو الذهب 218,476 ريال $58,270

أسعار الذهب في الامارات اليوم

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب عيار 24 224.75 سعر الذهب عيار 22 206.00 سعر الذهب عيار 21 196.75 سعر الذهب في الامارات عيار 18 168.50 عيار 14 131.00 عيار 12 112.25 الاونصة 6,993 الجنيه الذهب 1,574 الكيلو 224,857

سعر الذهب في اليمن اليوم

الوحدة سعر الذهب بالريال اليمني سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 31,429 شراء 33,714 سعر الذهب عيار 22 بيع 28,810 شراء 30,905 سعر الذهب عيار 21 بيع 27,500 شراء 29,500 سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 23,571 شراء 25,286 عيار 14 بيع 18,333 شراء 19,667 عيار 12 بيع 15,714 شراء 16,857 الاونصة بيع 977,429 شراء 1,048,514 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 220,000 شراء 236,000 الكيلو بيع 31,428,571 شراء 33,714,286

سعر الذهب في الاردن اليوم

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 41.34 دينار $58.27 سعر الذهب عيار 22 37.89 دينار $53.41 اسعار الذهب عيار 21 36.17 دينار $50.99 اسعار الذهب عيار 18 31.00 دينار $43.70 سعر الذهب عيار 14 24.11 دينار $33.99 سعر الذهب عيار 12 20.67 دينار $29.14 اسعار أوقية الذهب 1,286 دينار $1,812 اسعار جنيه الذهب 289.37 دينار $407.90 اسعار كيلو الذهب 41,337 دينار $58,270

أسعار الذهب في الجزائر اليوم

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 7,971 دينار $58.27 سعر الذهب عيار 22 7,307 دينار $53.41 اسعار الذهب عيار 21 6,975 دينار $50.99 اسعار الذهب عيار 18 5,978 دينار $43.70 سعر الذهب عيار 14 4,650 دينار $33.99 سعر الذهب عيار 12 3,985 دينار $29.14 اسعار أوقية الذهب 247,889 دينار $1,812 اسعار جنيه الذهب 55,796 دينار $407.90 اسعار كيلو الذهب 7,970,711 دينار $58,270

أسعار الذهب في البحرين اليوم