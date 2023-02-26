بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

تراجعت أسعار العديد من السلع خلال تعاملات اليوم الأحد 26-2-2023، في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية .

تراجعت أسعار الدواجن اليوم.. سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 64 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 73و75 جنيها تقريبا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

ووصل أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 51 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 57 جنيها للكيلو.

وصل سعر البيض الأبيض اليوم إلى 103 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات تقريبا للطبق.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 106 جنيهات في المزرعة لتصل إلى المساهلك بنحو 113 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم 111 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 118 و120 جنيها للطبق.

أسعار الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعات حادة خلال اليومين الماضيين بقيمة بلغت 1000 جنيه للطن، وذلك على خلفية قرار التمون باستيراد 50 ألف طن، وفقًا لتصريحات رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، لـ صدى البلد.

سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق متوسط ما بين 23 و 26 جنيهًا للكيلو، بينما يصل كيلو الأرز الفاخر إلى 28 جنيهًا.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 240 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 230 و250 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلاً رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.

استقرت أسعار الأسماك البلطى اليوم.. تراوح سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا بين 54و 56 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيها وسعر سمك بلطي نمرة "2" 51 و 53جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 60 جنيها، وبلغ سعر السمك البلطى الاسوانى 45 جنيه، فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 30 الى 170جنبه .

سجلت سعر الطماطم اليوم من 3.5 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، وتراجعت أسعار البطاطس بنحو 3 جنيهات متراوحة من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر البصل اليوم من 5 إلى 11 جنيها متراجعا بنحو 6 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 6 و9 جنيهات متراجعة بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.