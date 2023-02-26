عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدى البلد

تراجعت أسعار العديد من السلع خلال تعاملات اليوم الأحد 26-2-2023، في جميع الأسواق على مستوى الجمهورية .

هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم 

 

تراجعت أسعار الدواجن اليوم.. سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة 64 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 73و75 جنيها تقريبا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

ووصل أسعار الدواجن الأمهات الأبيض  إلى 51 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 57 جنيها للكيلو.

txt

هبوط جديد..أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام تحت الـ 1,435 جنيها

txt

حل سحري.. مقترح من الجزارين بشأن أسعار اللحوم

انخفاض أسعار البيض اليوم 

وصل سعر البيض الأبيض اليوم إلى 103 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات تقريبا للطبق.

ووصل سعر طبق البيض الأحمر إلى 106 جنيهات في المزرعة لتصل إلى المساهلك بنحو 113 جنيها.

وسجل سعر البيض البلدي اليوم  111 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 118 و120 جنيها للطبق.

أسعار الأرز اليوم 

سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعات حادة خلال اليومين الماضيين بقيمة بلغت 1000 جنيه للطن، وذلك على خلفية قرار التمون باستيراد 50 ألف طن، وفقًا لتصريحات رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، لـ صدى البلد.

سجل سعر كيلو الأرز في الأسواق متوسط ما بين 23 و 26 جنيهًا للكيلو، بينما يصل كيلو الأرز الفاخر إلى 28 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 240 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 230 و250 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلاً رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم 

استقرت أسعار الأسماك البلطى اليوم.. تراوح سعر كيلو سمك بلطي1 سعرًا بين 54و 56 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 65 جنيها وسعر سمك بلطي نمرة "2" 51 و 53جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 60 جنيها، وبلغ سعر السمك البلطى الاسوانى 45 جنيه، فيما سجل سعر سمك فيله بلطى للكيلو ما بين 30 الى 170جنبه .

أسعار الخضراوات اليوم

سجلت سعر الطماطم اليوم من 3.5 إلى 6 جنيهات في سوق الجملة، وتراجعت أسعار البطاطس بنحو 3 جنيهات متراوحة من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر البصل اليوم من 5 إلى 11 جنيها متراجعا بنحو 6 جنيهات، وتراوح سعر الكوسة بين 6 و9  جنيهات متراجعة بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد، في حين تشهد الأسواق توافر معروض كبير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات.

 

أسعار الأرز اليوم اسعار السلع اسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم أسعار اللحوم اليوم اسعار الاسماك اليوم أسعار الخضراوات اليوم سعر الطماطم اليوم سعر البصل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ رخصت تاني.. الكيلو يتراجع 26 جنيها الآن ومفاجأة في سعر البانيه

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك ويصدم جمهور الأهلي

عيار 21 الآن مفاجأة.. تراجع قوي بأسعار الذهب لأول مرة منذ 80 يوما

آخر كلمات مرتضى منصور قبل ذهابه إلى مركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

بشائر رمضان.. الدواجن تتراجع 26 جنيها والبيض 15 وانخفاض كبير في الخضراوات

صدمة للجمهور.. شوبير يكشف إصابة نجوم الأهلي

ضربني بمنطقة حساسة.. التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش سائق أوبر بسيدة جامعة الدول

موضوعات متعلقة

البصل نزل 6 والبطاطس 3.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم

هبوط جديد..أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام تحت الـ 1,435 جنيها

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 26-2-2023

بعد تراجع الدواجن.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

صدقت التوقعات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

لتنفيذ الخطة الاستثمارية.. الجيزة تحصل على 100% من مبادرة حوافز تميز الأداء

التخطيط : 5,5 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 431 مشروعًا تنمويًا في سوهاج

الإحصاء:14.4% ارتفاعاً بصادرات مصر للإمارات خلال 11 شهر الأولى من عام 2022

ترشيحاتنا

سن كبير وملامح متغيرة.. الجمهور يهاجم منى زكى بسبب مسلسل تحت الوصاية

ضربة موجعة للأهلي .. شوبير يعلن إصابة 3 لاعبين وغيابهم عن مباراة الداخلية

الأردن.. انطلاق قمة العقبة بحضور سياسيين فلسطينيين وإسرائيليين

الصحة: شهادة الفحص الطبي شرط توثيق عقد الزواج عند المأذون أو بالكنائس

اللورد كرومر تاريخ مدمر للفكر العربي الإسلامي.. وحادثة دنشواي أخرجته من مصر

تراخيصه منتهية.. القبض على سائق ميكروباص صدم سيارة بمصر القديمة وهرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ64.. 10 صور أثارت الجدل لـ سلوى خطاب| شاهد

اكتشاف أصغر مصاب بمرض الزهايمر في الصين.. لن تصدق عمره

للرجال.. تناول هذا المشروب يؤثر على الخصيتين| احذر

في عيد ميلادها الـ57 .. 10 صور أثارت ضجة لـ نجوى كرم|شاهد

فيديو

هل انفصلا.. فنانة شهيرة تتسبب في طلب حلا شيحة الطلاق من معز مسعود|فيديوجراف

تحجب الرؤية وتسبب حوادث قاتلة.. حشرات غريبة تهاجم السيارات في الإسكندرية|فيديوجراف

بعد صدق تنبؤاته بزلازل تركيا الأخيرة.. العالم الهولندي يتوقع كارثة جديدة |فيديوجراف

تامر عبد المنعم يكشف حقيقية تصريحاته الصادمة عن نادية الجندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ