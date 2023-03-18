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أسعار الذهب واستقرار الدولار اليوم السبت 18 مارس| شاهد

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 مارس، حيث شهد سعر الدولار استقراراً على المستوى المحلي، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري 32.60 جنيه للشراء ، و 32.71 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين "الأهلي ومصر" 30.75 جنيه  للشراء و30.85 جنيه للبيع.، أما عالمياً فقد انخفض الدولار الأمريكي بشدة خلال التعاملات الأوروبية وارتفعت العملات ذات المخاطر العالية وسط تهدئة المخاوف بشأن الأزمة المصرفية العالمية.

 

كما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.4٪ عند 103.715 في تمام الساعة 04:25 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، اما أسعار الذهب محليا فقد ارتفعت حوالى 3.2 % منذ بداية الأسبوع، متجهة إلى تسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

للمزيد من التفاصيل حول أسعار الدولار والذهب، يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد سعر الدولار البنك المركزي المصري الذهب لدولار مقابل الجنيه

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