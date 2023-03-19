مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وزاد الجرام 5 جنيهات مع منتصف التعاملات.



حيث سجلت أسعار الذهب في الأسواق، خلال الساعات الأخيرة قفزة كبيرة، حيث سجل عيار ووصل عيار 24 بالمصنعية 2600جنيه.

وكشف تقرير اذاعته فضائية “العربية”، عن ارتفاعات كبيرة في أسعار الذهب، وصلت به بمستوى قياسي جديد في مصر، وسجل عيار 21 الأكثر تداولا 2080 جنيه للجرام.



رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد، كشف سر زيادة الأسعار، قائلا "زيادة أسعار الذهب العالمية، شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وارتفعت أسعار أوقية الذهب، ووصلت إلى ما يقرب من 2000 دولار إضافة إلى الأزمات الاقتصادية، وارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم.

وتابع رئيس شعبة الذهب، أن الذهب هو مخزون قيمة حقيقي تلجأ إليه الدول والأفراد في وقت الأزمات، ومع نشاط البورصة العالمية والسوق المحلي العمل سيتم الكشف عن السعر الحقيقي.



أسعار الذهب اليوم



وارتفعت أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم ليسجل عيار 21 نحو 2080 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,783 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية



ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية إلى نحو 2200 جنيه بالمصنعية أو يزيد بحسب شكل المشغولات الذهبية وأنواعها وأوزانها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن



ويهتم المقبلون على الزواج بسعر الجرام من عيار 21 الآن، نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر الجرام نحو 2080 جنيه بدون مصنعية.



سعر الذهب اليوم مباشر



أسعار الذهب مباشر اليوم الأحد محل اهتمام الكثير والذي يتغير على مدار اليوم ويرجع ذلك على حجم الطلب على الشراء والبيع، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24



سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2377 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2080 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1783 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1387 جنيه.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 16640 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,989 دولارا.