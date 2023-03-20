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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل أخيرًا.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 -03-2023،  بعدما سجلت أعلى مستوياتها أمس الأحد 19 مارس 2023 ، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 اليوم بعدما وصل إلى 2100 جنيه أمس.

160 جنيها

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 160 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس ، إذ سجل اليوم 16,640 جنيه بعدما سجل 16800 جنيه أمس.

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سعر الذهب اليوم

وهبطت أسعار الذهب اليوم ليسجل عيار 21 نحو 2080 جنيها للشراء ، بدون مصنعية بعد 2100 جنيه أمس ، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو  1,783 بعد 1,800 جنيه أمس.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية فسجل نحو 2080 بدون مصنعية ويضاف إليه قيمة نحو 5-10 % من سعر الجرام، ليبدأ من نحو 2200 جنيه بالمصنعية أو يزيد بحسب شكل المشغولات الذهبية وأنواعها وأوزانها.

سعر الذهب عيار 21 الآن 

أما عن سعر الجرام من عيار 21 الآن، فيهتم به الكثير خاصة المقبلون على الزفاف نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر الجرام نحو 2080 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم مباشر

الذهب مباشر اليوم الاثنين ، يتغير باستمرار وفقا لآلية العرض والطلب وسعر الأوقية عالميا ، فهو محل اهتمام الكثير،  ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الإثنين : 2,377 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين : 2,080 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 18 : 1,783 جنيه.

سعر الجرام عيار 14 

سجّل  سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 14 : 1,387 جنيه.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الإثنين عيار 24 : 16640 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الإثنين عيار 24 : 1,971 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وانخفض سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم بعدما اقترب من 2000 دولار أمس للأوقية.

ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,971.55 بعد 1,989.34 دولار أمس.

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