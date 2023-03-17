تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 6 أسابيع عند تسوية تعاملات جلسة أمس الخميس، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% أو 8.3 دولار إلى 1923 دولارًا للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت على مدار الأسبوع الماضي، مع استفادة المعدن الأصفر من حالة القلق بشأن استقرار النظام المصرفي الأوروبي والأمريكي.

وفي سياق منفصل، رفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس اليوم، رغم المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي.

التضخم في صعود

أكد البنك المركزي الأوروبي أنه "من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا للغاية لفترة طويلة"، وفي الوقت ذاته أحجم في بيانه أمس عن الإشارة إلى أي تحركات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.

وأُثيرت تساؤلات حول خطة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى أمس، في ظل الاضطرابات المصرفية التي بدأت في الولايات المتحدة، وأحدثت فيما بعد صدمة على مسافة قريبة من عقر داره، في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه "كريدي سويس".

وبحسب وكالة "بلومبرج" قد يُنظر إلى الرفع بمقدار نصف نقطة مئوية كدليل على أنَّ الأزمة المصرفية ستكون قصيرة الأجل، ولكن يمكن أيضاً اعتبار ذلك خطأ في السياسة النقدية، إذ إنَّ الثقة في القطاع المصرفي تتعرض لضغوط قوية.

أشار المركزي الأوروبي إلى أنَّه خفّض توقُّعاته لمعدل التضخم قبل هذه التطورات الأخيرة، ويرجع ذلك في الأساس إلى "تراجع مساهمة أسعار الطاقة أكثر مما كان متوقَّعاً في السابق" في زيادة الأأسعار، مرجحًا بلوغ متوسط نسبة ارتفاع الأسعار 5.3% في العام الجاري، و2.9% في العام المقبل، و2.1% في 2025.