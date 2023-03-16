انخفاض الدولار وارتفاع اليورو.. مفاجأة بأسعار العملات بعد رفع المركزي الأوروبي للفائدة

انخفض الدولار الأمريكي وارتفع اليورو، اليوم الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما هو مخطط على الرغم من الفوضى في السوق في الأيام الأخيرة، في إشارة إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يستمر كلاهما على المسار الصحيح لترويض التضخم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة في النهاية القصيرة، بينما انخفضت السندات والسندات ذات آجال استحقاق 10 سنوات أو أكثر بعد رد فعل مبدئي متقلب من قبل الأسواق لقرار البنك المركزي الأوروبي.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسرع معدلاته منذ أربعة عقود للحد من التضخم المرتفع.

لكن الانهيار في الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وهبوط قيمة أسهم بنك كريدي سويس (SIX: CSGN) هذا الأسبوع يهدد بإلغاء تلك الخطط.

وانخفض اليورو بنسبة 0.25٪ بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، لكنه عكس مساره لاحقًا ، كما فعل الدولار. وزاد اليورو 0.41٪ إلى 1.0618 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار 0.296٪.

وقال أنطوان بوفيت، كبير المحللين الإستراتيجيين لأسعار الفائدة في “ING”، إن رفع سعر الفائدة الموعود بمقدار 50 نقطة أساس “يرسل رسالة قوية حول التضخم، لكن البيان مليء بالإشارة إلى توترات السوق. وهذا يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيعتمد على البيانات”.