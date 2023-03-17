مفاجأة بشأن أسعار الذهب .. والشعبة توجه رسالة مهمة للمواطنين

شهدت أسعار الذهب الآن ارتفاعا ملحوظا، خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة الماضية، وتمثل أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية مهمة بالنسبة للمواطنين عامة والمقبلين على الزواج خاصة.

أسعار الذهب

وسجل عيار 24 بيع 2,211 جنيه شراء 2,223 فيما سجل عيار 22 بيع 2,027 شراء 2,038، وعيار 21 بيع 1,935 جنيها شراء 1,945فيما بلغ عيار 18 بيع 1,659 شراء 1,667 كما سجل عيار 14 بيع 1,290 شراء 1,297 أما عيار 12 بيع 1,106 شراء 1,111.



وفي سياق متصل: كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية.



وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "شهدنا ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الظروف الاقتصادية خاصة أزمة البنوك الأمريكية".

ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "الذهب استثمار طويل المدى وآمن ويحتفظ بالقيمة الخاصة به، ولو معاك فلوس وسيولة الذهب آمن من النقد الذي من الممكن أن يتعرض لانخفاضات"، معقبا: "قرار الشراء أفضل لأنه استثمار طويل المدى، والوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لأنه متوقع ارتفاع سعره المحلي".