680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر ، خاصة أول يوم رمضان والمناسبات قبل شراء المشغولات الذهبية للزواج، خاصة عيار 21 الآن.

680 جنيها

هبط سعر الجنيه الذهب بقوة ليسجل نحو 16120 جنيها بعدما وصل قبل أيام إلى 16800 جنيه كأعلى سعر وصل إيه الأصفر محليا نتيجة ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

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سعر الذهب اليوم

ويهتم الملايين خاصة في المناسبات المختلفة وآخرها عيد الأم وبداية رمضان بشراء المشغولات الذهبية خاصة عيار 21 ، ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم والذي يتغير باستمرار، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,701 جنيه اليوم للبيع بعدما اقترب من 1800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم الراغبون في شراء الأصفر خاصة المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها ، بالبحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، إذ سجل نحو 2,015 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، ويبدأ سعر الجرام من 2115 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم مباشر

وعن سعر الذهب اليوم مباشر فهو يهم الكثير اللذين يتابعون أسعاره باستمرار ،اليوم الخميس ، والذي يتغير وفقا لـ 3 عوامل أساسية، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر وحجم الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,303 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 2,015 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,727 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,343 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 16,120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,975 دولارا.

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عالميًا

واستقر سعر المعدن الثمين على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت العالمية اليوم بعد ما سجل 2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,975.43 دولارا.