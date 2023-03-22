320 جنيهًا دفعة واحدة.. زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددًا بقوة، بعدما سجّلت مستويات قياسية أمس والأيام الماضية، إذ انخفض سعر الجرام عيار 21 الآن دون مستوى الـ 2000 جنيه بعد ما وصل إلى 2100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل ما دون الـ 1700 جنيه بعد ما وصل إلى 1,731 جنيهًا أمس ، فيما وصل سعر الجرام عيار 21 نحو 1,960 جنيهًا للبيع .

الذهب

320 جنيهًا

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقوة ليفقد نحو 320 جنيهًا دفعة واحدة ، بعد ما سجل أمس 16160 جنيهًا، و16800 جنيه أول أمس.

سعر الذهب الآن

ويهتم الكثير من المصريين بسعر الذهب الآن خاصة بعد ما وصل إلى 2100 جنيه يوم الأحد الماضي، وهو ارتفاع اعتبر الأعلى في تاريخ المعدن محليًا.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

المقبلون على الزواج والراغبون في بيع ما لديهم من ذهب يبحثون عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، إذ سجل نحو 1980 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، ويبدأ سعر الجرام من 2080 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية.

الذهب

سعر الذهب اليوم مباشر

ويتطلع الكثير إلى معرفة سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء ، والذي يتغير وفقا لـ 3 عوامل أساسية، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر وحجم الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 1,980 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,697 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,320 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 15840 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,940 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وانهار سعر المعدن الثمين على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم بعد ما سجل 2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,940 بعد 2,009 دولارات.