640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الأحد من جديد، في رابع أيام شهر رمضان المبارك، إذ سجلت أسعار المعدن النفيس تراجعا قويا خاصة سعر الجرام عيار 21 والذي يهم الكثير من المصريين.

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وهبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 640 جنيها، إذ سجل الجنيه عيار 24 اليوم نحو 16160 جنيها بعدما سجل قبل أيام قليلة نحو 16800 جنيه.

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الذهب

تراجع أسعار الذهب الآن

وهبط سعر الذهب اليوم خاصة عيار 18 وعيار 21 ، إذ سجل الأول نحو 1,714 جنيها للجرام الواحد للبيع و نحو 1,731 جنيها للشراء بدون مصنعية، فيما تراجع سعر عيار 21 بقيمة 100 جنيه.

سعر الذهب اليوم

ويبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن سعر الذهب اليوم ، وكذلك من يرغبون في بيع ما لديهم من ذهب سواء كان مشغولات ذهبية أو سبائك، خاصة عياري 21 و24، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2000 جنيه للبيع بعدما وصل إلى 2100 جنيه قبل أيام.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الكثير عن أسعار المصنعية والضريبة والدمغة التي تضاف على سعر جرام الذهب ، خاصة المقبلون على شراء المشغولات ، و عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، فسجل نحو 2,020 جنيهًا للشراء بدون مصنعية بعد 2040 أمس ، ويبدأ سعر الجرام من 2125 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث تضاف نسبة بين 5-10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر

ويتابع الكثير سعر الذهب مباشر، اليوم الأحد، والذي يتغير على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,309 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2,020 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,731 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,347 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 16,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,978 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب عالميا ، هبوطا ملحوظا إذ هبط سعر الأوقية من المعدن الثمين على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم بعد ما سجل 2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

ووصل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,978.61 دولارا بعد 1991 أمس .