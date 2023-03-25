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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت مجددا بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية الأيام الماضية ، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 2100 جنيها ، ليسجل اليوم 2,020 كأقل سعر.

480 جنيهًا مرة واحدة

وتراجع سعر الجنيه الذهب مجددا ليسجل اليوم نحو 16,320 ، بعد أن سجل الأسبوع الماضي نحو 16800 جنيه ، بفارق 480 جنيهًا، فيما سجل أمس نحو 16400 جنيه.

الذهب 

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أسعار الذهب اليوم

وهبط سعر الذهب اليوم ليسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,731 جنيها للبيع ، فيمسا سجل نحو 1,749 جنيها للشراء بدون مصنعية، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,360 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير من المقبلين على الزواج بسعر الذهب اليوم ، وكذلك من يرغبون في بيع ما لديهم من ذهب سواء كان مشغولات ذهبية أو سبائك، خاصة عياري 21  و24 .

الذهب 

وهبط سعر الذهب اليوم مقارنة بأسعار الأمس، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2020 جنيها اليوم بعدما سجل 2100 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

المصنعية والضريبة والدمغة التي تضاف على سعر جرام الذهب يهتم بها المقبلون على شراء المشغولات ، و عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، فسجل نحو 2,040 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، ويبدأ سعر الجرام من 2150 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث تضاف نسبة بين 5-10 % من سعر الجرام.

الذهب 

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر ،اليوم السبت يهتم به الكثير، ويتغير وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,331 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 2,040 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,749 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,360 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 16,320 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,978 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا مقارنة بأسعار الأمس ، إذ هبط سعر الأوقية من المعدن الثمين على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم بعد ما سجل 2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

ووصل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو  1,978.61 دولارا بعد 1991 أمس .

أسعار الذهب عالميًا
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