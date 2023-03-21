الحق اشتري هدية عيد الأم.. انخفاض هائل في أسعار الذهب بعكس المتوقع

رغم توقع الكثير بارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس، وهو يوم عيد الأم شهدت أسعار الذهب اليوم استقراراً بعد الهبوطً الحاد أمس في مختلف الأعيرة، في محال الصاغة بدون مصنعية، حيث بلغ عيار 21 الأكثر تداولا 2020 للبيع و 2000 للشراء.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، سعر المعدن الأصفر اليوم، وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24: 2297 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22: 2120 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب عيار 12: 1171 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9: 879 جنيها لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام عيار 21: 2010 جنيهات لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام عيار 18: 1723 جنيهًا لسعر البيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام عيار 14: 1366جنيهًا لسعر البيع.

على عكس المتوقع

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين للشؤون الذهب، لـ “صدى البلد”، إن سعر الذهب جاء عكس توقعات جميع العاملين في مجال الصاغة، والذي كان يشمل الارتفاع بسبب إقبال المستهلكين لشراء المشغولات الذهبية لهدايا عيد الأم، إلا أن الاستقرار في السعر جاء في صالح الجمهور والمستهلك.

واستطاع الذهب تسجيل ثلاثة أسابيع متتالية من الارتفاع عالميا وذلك بعد أن لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.

كما استطاع الذهب تحقيق مكاسب بمقدار 150 دولارا تقريباً منذ الإعلان عن انهيار بنك سيليكون فالي، ومن بعدها فقدت الأسواق الثقة في القطاع المصرفي وتسارع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليحطم الأرقام القياسية خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى حاول الدولار الأمريكي أن يحقق بعض المكاسب اليوم مقابل العملات الرئيسية ولكنه سرعان ما فقد زخم الصعود لصالح الذهب، ليتداول مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية وقت كتابة التقرير عند نفس سعر افتتاح جلسة اليوم عند 103.39 دون تحقيق أي نسبة تغير.



وشهدت عطلة نهاية الأسبوع في الأسواق المالية العالمية إتمام أحد أكبر الصفقات المصرفية في التاريخ وهي استحواذ بنك يو بي اس السويسري على منافسه كريدي سويس المتعثر في صفقة وصلت إلى 3 مليار فرنك سويسري (3.23 مليار دولار أمريكي) على أن يتحمل بنك يو بي اس خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار.

وجاءت صفقة الاستحواذ بواسطة الحكومة السويسرية والبنك المركزي السويسري في محاولة لإنقاذ سمعة سويسرا المالية العالمية وتحقيق الاستقرار والهدوء في الأسواق المالية العالمية والقطاع المصرفي.

الجدير بالذكر أن كلاً من محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعلنا عن ترحيبهما بصفقة الاستحواذ بين البنكين أو هذا هو الحل الأمثل وأكدا على أن المركز المالي وحجم السيولة النقدية في النظام المصرفي الأمريكي قوية والنظام ككل يتمتع بالمرونة الكافية.

أيضاً اجتمعت البنوك المركزي لمجموعة السبع مساء أمس الأحد لتناقش الإجراءات المشتركة لتعزيز السيولة النقدية في القطاع المصرفي العالمي، في محاولة لإنقاذ حالة الهلع التي أصابت الأسواق المالية العالمية منذ سقوط بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة ثم السقوط المدوي لبنك كريدي سويس السويسري.

وشهد اجتماع البنوك المركزية نقاش بين الفيدرالي الأمريكي وباقي البنوك حول تنسيق لآليات توفير السيولة النقدية الدائمة بالدولار الأمريكي للحد من تداعيات تشديد السياسة النقدية الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمي باستثناء المركزي الياباني.

وكانت التوقعات قبل افتتاح الأسواق المالية اليوم أن يساهم هذا الحدث المصرفي الضخم في دفع أسعار الذهب إلى التراجع، بسبب عودة الهدوء إلى الأسواق بسبب عملية الاستحواذ ولكن الذهب استمر في الارتفاع واخترق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة في تأكيد على تغير اتجاه ثقة المستثمرين في الأسواق المالية بشكل كامل.

وتنتظر الأسواق المالية العالمية هذا الأسبوع اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعلن عن نتائجه يوم الأربعاء القادم مع توقعات رئيسية برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويتطلع الجميع لمعرفة الخطوة القادمة للبنك الفيدرالي خاصة أن التوقعات تشير أن البنك سيكتفي برفع ربع نقطة مئوية قبل التوقف عند هذه المرحلة خاصة بعد التضرر الواضح في القطاع المصرفي من جراء تشديد السياسة النقدية وعمليات رفع الفائدة المستمر.

وأدت الاضطرابات في القطاع المصرفي والتي تهدد بالانتشار إلى بقية الاقتصاد إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المعدن الأصفر إلى اختراق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.