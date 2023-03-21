هبوط سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 130 جنيها خلال 3 أيام

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-3-2023، الهبوط لليوم الثالث على التوالي متأثر بتراجع أسعار الذهب عالميا.

وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 50 جنيها للجرام الواحد في جميع محالات الصاغة داخل مصر.

ووصل إجمالي التراجع في سعر الذهب خلال الثلاث أيام الماضية إلى 130 جنيها في الجرام الواحد على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة، ضمن نشرته الخدمية.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2251 جنيها للجرام الواحد بعد أن وصل سعر الجرام إلى 2411 جنيها السبت الماضي.

سعر الذهب الان

سجل جرام سعر الذهب اليوم عيار 18 قيمة 1688 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1970 جنيها للشراء و 1960 جنيها للبيع .

ووصل سعر الذهب عيار 24 الاعلى سعرا إلى 2251 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 15.760 جنيها للبيع.

وعن أسعار عالميا فقد تراجع من 1976 دولارا للأونصة إلى 1945 دولارا للاونصة.