تراجع 100 جنيه.. سعر جرام الذهب عيار 21 و18 اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023

سعر الذهب اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023 .. ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب اليوم في مصر، وذلك بعد تراجع سعر الجرام عيار 21 من مستويات 2150 جنيها ليسجل 2050 جنيها من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,309 شراء 2,343 عيار 22 بيع 2,116 شراء 2,148 عيار 21 بيع 2,020 شراء 2,050 عيار 18 بيع 1,731 شراء 1,757 عيار 14 بيع 1,347 شراء 1,367 عيار 12 بيع 1,154 شراء 1,171 الاونصة بيع 71,797 شراء 72,863 الجنيه الذهب بيع 16,160 شراء 16,400 الكيلو بيع 2,308,571 شراء 2,342,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتباطا كبيرا بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار رفع الفائدة أو تثبيتها بـ أسعار الذهب.

وأوضح هاني ميلاد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع قيمة الدولار تدفع المستهلكين لبيع الذهب والاتجاه لشراء الدولار على اعتبار أن الفائدة تزداد والعكس صحيح، متوقعا أن يقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة أو زيادة طفيفة وفي الحالتين في مصلحة الذهب.

وأشار إلى أن الوضع حاليا في مصر يشهد حالة تحوط انتظارا لقرار الفيدرالي الأمريكي، مردفا أن هناك ارتفاعا طفيفا بأسواق الذهب خشية الخسارة نتيجة حدوث اهتزازات في الأسعار، موضحا أن أسعار الذهب اليوم ليست حقيقية، بلغت 2000 جنيه لسعر عيار الذهب 21، مؤكدا أنه سعر تحوطي ليس حقيقيا بنسبة 100%.