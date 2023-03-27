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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

560 جنيها.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب وعيار21 الآن خامس يوم رمضان

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما وصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر طلبا في سوق الصاغة المصرية إلى نحو 2100 جنيه.

560 جنيهًا

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 560 جنيها، إذ سجل الجنيه الواحد من عيار 24 اليوم نحو 16240 جنيها بعدما سجل قبل أيام قليلة نحو 16800 جنيه.

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أسعار الذهب الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم خاصة عياري 18 و21، إذ سجلا  1,714 جنيها و2000 جنيه على التوالي  للجرام الواحد للبيع، ونحو 1,731 جنيها و2020 للشراء بدون مصنعية، فيما تراجع سعر عيار 21 بقيمة نحو 100 جنيه.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

وهبطت أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، والتي يبحث عنها المقبلون على شراء المشغولات ، وعن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، فسجل نحو 2,030 جنيهًا للشراء بدون مصنعية بعد 2100، ويبدأ سعر الجرام من 2135 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5-10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر، اليوم الاثنين، يتغير على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,320 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,030 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,740 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,353 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 16,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,975 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ ، إذ هبط سعر الأوقية من المعدن الثمين على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم.

وسجل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,975.90 دولارا بعد 1991 أول أمس، و 2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

أسعار الذهب عالميًا
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