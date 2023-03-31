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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر خاصة عياري 21 و24 الذي يبحث عنهما الكثير بشكل يومي لشراء المشغولات الذهبية ، إذ استقر سعر الجرام من عيار 24 بالمصنعية عند نحو 2750 جنيه أو يزيد حسب تشكيل المشغولات.

سعر الذهب الآن 

وسجلت أسعار الذهب الآن نحو 1,886 جنيها للجرام عيار 18 للشراء و1,860 جنيها للبيع ، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,447 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الخطوبة بأسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة خاصة عند شراء المشغولات الذهبية على اختلاف اشكالها وأنواعها .

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2200 جنيه للشراء بدون مصنعية ، ويبدأ سعر الجرام من 2310 جنيهات  وحتى 2420 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر

ويهتم الكثير من المصريين بسعر الذهب مباشر، والذي قد يتغير باستمرار اليوم الجمعة ، على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,514 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 2,200 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,886 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,467 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 17,600 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,981.76 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وعن أسعار الذهب عالميا ، فاستقر سعر الأوقية من المعدن الأشهر عالميا على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم، فقد سجل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,981.60 دولارا بعد 1991 السبت الماضي ، و2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

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