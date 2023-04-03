نزل 600 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة مقارنة بأسعاره الأيام الماضية، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

600 جنيه مرة واحدة

وسجل سعر الجنيه الذهب هبوطا قياسيا ، إذ فقد نحو 600 جنيه بين يوم وآخر ، إذ كان 17800 جنيه بالأمس كأعلى سعر ولكن وصل اليوم نحو 17200 جنيه كأقل سعر.

قرار البنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

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أسعار الذهب الآن

سعر الذهب الآن يهتم به الكثير من العرسان الجدد، فتراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 1,860 جنيها بعد 1,877 جنيها للجرام أمس ، و 1,843 جنيها بعد 1,851 جنيها للبيع أمس ، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,433 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير من الراغبين في شراء الشبكة عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية، حيث تتغير اسعار المصنعية على اختلاف اشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2,150 جنيها للبيع بدون مصنعية بعد أن سجل 2225 جنيها للشراء أول أمس بفارق 75 جنيها بين أعلى وأقل سعر.

ويبدأ سعر الجرام من 2275 جنيها وحتى 2365 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر

ويهتم المصريين بسعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21 ، والذي يتغير بصورة مستمرة على مدار اليوم خلال التعاملات، والذي قد يتغير باستمرار اليوم الاثنين، على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,480 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين: 2,170 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,860 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,447 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 17,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,951 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بقوة ، في بورصة وول ستريت إذ سجل سعر الأوقية من المعدن الأشهر عالميا اليوم، والتي تزن 31.11 جرام، نحو 1,951.29 مقارنة بـ1,969.69 أمس و 1,981.60 دولارا أول أمس ، و2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.