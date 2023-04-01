بداية التراجع.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023، بعد أن وصل سعر الذهب عيار 21 أعلى مستوى له عند 2260 جنيها عاود التراجع ليسجل مستوى 2225 جنيها.

فيما سجلت العقود الفورية لأسعار الذهب الآن مستوى 1,968 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.59%. بينما تراجعت العقود الآجلة لسعر الذهب لتسجل 1,985 دولار للأوقية بنسبة انخفاض بلغت 0.58%.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,543 عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,331 عيار 21 بيع 2,185 شراء 2,225 عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,907 عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,483 عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,271 الاونصة بيع 77,661 شراء 79,083 الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,800 الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,542,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 237.77 ريال $63.35 سعر الذهب عيار 22 217.95 ريال $58.07 اسعار الذهب عيار 21 208.05 ريال $55.43 اسعار الذهب عيار 18 178.33 ريال $47.51 سعر الذهب عيار 14 138.70 ريال $36.95 سعر الذهب عيار 12 118.88 ريال $31.68 اسعار أوقية الذهب 7,394 ريال $1,970 اسعار جنيه الذهب 1,664 ريال $443.46 اسعار كيلو الذهب 237,765 ريال $63,350 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

أسعار الذهب