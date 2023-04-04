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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الثلاثاء 4-4-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

عيار 21 بيع 2,160 شراء 2,180 جنيه

سعر الذهب عيار 21 أمس الاثنين

عيار 21 بيع 2,120 شراء 2,150 جنيه

سعر الذهب عيار 21 أول أمس الاحد

عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,180 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,469 شراء 2,491 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,263 شراء 2,284 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,160 شراء 2,180 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,851 شراء 1,869 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,440 شراء 1,453 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,234 شراء 1,246 جنيه

أسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 76,773 شراء 77,483 جنيه
الجنيه الذهب بيع 17,280 شراء 17,440 جنيه
الكيلو بيع 2,468,571 شراء 2,491,429 جنيه

سعر الذهب أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,423 شراء 2,457 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,221 شراء 2,252 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,120 شراء 2,150 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,817 شراء 1,843 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,413 شراء 1,433 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,211 شراء 1,229 جنيه

أسعار الذهب اليوم

الاونصة بيع 75,351 شراء 76,417 جنيه
الجنيه الذهب بيع 16,960 شراء 17,200 جنيه
الكيلو بيع 2,422,857 شراء 2,457,143 جنيه
 

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب أول أمس في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,446 شراء 2,491 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,242 شراء 2,284 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,140 شراء 2,180 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,834 شراء 1,869 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,427 شراء 1,453 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,223 شراء 1,246 جنيه

قرار البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

 

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