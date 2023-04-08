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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة ، خاصة سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، إذ سجل الجرام تراجعا ملحوظا مقارنة بأعلى سعر وصل إليه الأسبوع الماضي وهو 2225 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية.

440 جنيها

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم بشكل قوى ، إذ فقد نحو 440 جنيها ، بعدما سجل 17800 جنيه ، ليعود اليوم ويسجل 17360 جنيها فقط.

الذهب 

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سعر الذهب عيار 21 الآن

وسجل سعر الجرام عيار 21 ، تراجعا بقيمة 75 جنيها فارقا بين أقل سعر اليوم واعلى سعر الأسبوع الماضي،  إذ سجل 2,150 جنيها للبيع كأقل سعر بعد سجل في بداية الأسبوع نحو 2225 جنيها ، بفارق قدره 75 جنيها لكل جرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، يبحث عنها الكثير يوميا من الناس ، خاصة بالنسبة للكثير خاصة من الراغبون في شراء المشغولات اللذين يتزوجون قريبا، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف اشكالها وأنواعها.

الذهب 

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2170 جنيها بعد 2200 جنيه أول أمس للشراء بدون مصنعية، فيما سجل 2225 جنيهًا للشراء قبل أيام.

ويبدأ سعر الجرام من 2280 جنيها وحتى 2390 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر 

وهبط سعر الذهب اليوم، إذ يبحث الكثير عن سعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم السبت خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدرا الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,480 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 2,170 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,860 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,447 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 17,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 2008 دولارات

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