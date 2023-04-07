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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا اليوم الجمعة بعد تخطيه مستويات قياسية أمس ، إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 الآن بقوة وهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

480 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعا قويا ، إذ فقد نحو 480 جنيها ، بعدما سجل 17800 جنيه ، ليعود اليوم ويسجل 17320 جنيها فقط.

أسعار الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وهبط سعر الجرام عيار 21 ، إذ سجل نحو 2,145 جنيها للبيع كأقل سعر بعد سجل في بداية الأسبوع نحو2225 جنيها ، بفارق قدره 80 جنيها لكل جرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المقبلون على الزواج عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهب تعتبر هامة بالنسبة للكثير خاصة من الراغبون في شراء المشغولات، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف اشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2165 جنيها بعد 2200 جنيه أمس للشراء بدون مصنعية، فيما سجل 2225 جنيهًا للشراء قبل أيام.

ويبدأ سعر الجرام من 2275 جنيها وحتى 2385 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

أسعار الذهب

سعر الذهب مباشر 

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الجمعة خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,474 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 2,165 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,856 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 17,320 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 2008 دولارات.

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