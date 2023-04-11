280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أبريل ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 بعدما وصل إلى مستويات كبيرة الأيام الماضية، والذي يبحث عنه الكثير من الراغبين في الشراء.

280 جنيها

وتراجع سعر الجنيه الذهب، إذ فقد نحو 280 جنيها بين أعلى سعر قبل عدة أيام وسعر اليوم ، بعدما سجل 17600 جنيه ، ليعود اليوم ويسجل 17320 جنيها فقط.

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أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من الراغبون في الخطوبة عن سعر الجرام عيار 21 الآن، والذي تراجع بقيمة نحو 70 جنيها، إذ سجل 2,155 جنيها للبيع اليوم ، بعد أن وصل سعر الجرام إلى 2225 جنيها، كل جرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويزداد البحث عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، وتحديدا الراغبين في شراء المشغولات الذين يقبلون على الزواج، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2165 جنيها بدون مصنعية، فيما سجل 2225 جنيهًا للشراء قبل أيام، ويبدأ سعر الجرام من 2275 جنيها ،حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم، إذ يبحث الكثير عن سعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,474 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 2,165 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,856 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأونصة اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1993 بعد 2020 دولارا.