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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسلسل هبوط الذهب..انخفاض سعر عيار 21 و18 اليوم الجمعة 7 أبريل 2023

صدى البلد

هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 - 4 - 2023 .. انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 2165 جنيها مقارنة ب 2220 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 و24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2474 جنيه وسعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1856 جنيها.

أسعار أعيرة الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,451 شراء 2,474
عيار 22بيع 2,247 شراء 2,268
عيار 21بيع 2,145 شراء 2,165
عيار 18بيع 1,839 شراء 1,856
عيار 14بيع 1,430 شراء 1,443
عيار 12بيع 1,226 شراء 1,237
الاونصةبيع 76,239 شراء 76,950
الجنيه الذهببيع 17,160 شراء 17,320
الكيلوبيع 2,451,429 شراء 2,474,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

قرار البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب اليوم في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام أمس الخميس، إذ استعاد الدولار بعض قوته بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2014.26 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى سعر له منذ مارس آذار 2022 أمس الأربعاء.

كما هبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3% إلى 2029.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب حوالي 2.4% هذا الأسبوع بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل تحالف أوبك+ وبيانات اقتصادية أميركية ضعيفة على مدار الأسبوع، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ قطاع الخدمات الأميركي أكثر من المتوقع في مارس آذار.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص كانت أقل بكثير من التوقعات.

وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر مارس آذار المقررة الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى خسرت الفضة 0.7% لتبلغ24.81 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1001.67 دولار ونزل البلاديوم 0.2% إلى 1426.95 دولار.

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