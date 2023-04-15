عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت مقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس الجمعة، خاصة سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارا وكذلك سعر عيار 24 الي يكثر بيعه وشراءه في شكل سبائك، فيما تراجع سعر الأوقية بقوة عالميا إلى نحو 2004 دولارات بعد 2040 أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من الراغبين في الزواج عن سعر الجرام عيار 21 ، والذي تراجع ، إذ سجل 2,260 جنيها للبيع كأقل سعر ، فيما سجل نحو 2,280 جنيها للشراء لكل جرام بدون مصنعية أمس ، بفارق 20 جنيها.

160 جنيهًا

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس، إذ سجل نحو 18,080 اليوم كأقل سعر، فيما سجل نحو  18,320 أمس الجمعة 14 أبريل بفارق 240 جنيها.

الذهب 

اقرأ أيضا:
 

780 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب قبل العيد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

2800 جنيه..مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالمصنعية بعد تحذير الشعبة

280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويتساءل الكثير عن  أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة بالنسبة للكثير خاصة من الراغبون في شراء المشغولات الذين يقبلون على الزواج، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فمثلا الغوايش أقل في المصنعية من الخواتم وغيرها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2,270 جنيها للشراء بدون مصنعية، ويتمك حساب سعر الجرام بالمصنعية للشراءـ وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكو بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر ، محل اهتما الغالبية الراغبة في الشراء خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم السبت  خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدرا الإقبال على البيع.

الذهب 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,594 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 2,270 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,946 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع : 18,080  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأونصة اليوم السبت عيار 24 : 2,004 بعد 2040 دولارا.

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الآن سعر الجرام عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب مباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

ماذا ظهر من مواصفات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

780 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب قبل العيد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

2800 جنيه..مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالمصنعية بعد تحذير الشعبة

280 جنيها.. هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

560 جنيهًا|هزة قوية تضرب أسعار الذهب عالميًا وعيار21 الأن مفاجأة بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

ترك 3 أطفال|حكاية مقتل ميكانيكي على يد جيرانه بسبب ركن سيارة بالقليوبية

انتقدت إفطار المسافرين.. سيدة سعودية تثير الجدل: عيب عليكم أنتم مو راكبين جمل

30 كلمة من القرآن قد لا تفهم معناها.. اعرفها في شهر الصيام

زوجها وسبب الطلاق وعدم الإنجاب.. أبرز تصريحات عفاف شعيب مع العرافة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

قريبا.. الموبايلات الصينية تتخلى عن أندرويد لصالح نظام تشغيل HarmonyOS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتري من حد مضمون.. مشاكل خطيرة تحدث لك بعد تناول الفسيخ الفاسد

مشكلات صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول والطعمية يوميا على السحور؟

فريق عمل علاقة مشروعة يحتفل بنجاح المسلسل على السحور

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

فيديو

عن مصطفي كامل وشيرين وانتقاد منير.. أبرز تصريحات محمد محي

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ