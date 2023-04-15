240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

هبطت أسعار الذهب اليوم السبت مقارنة بأسعار المعدن الأصفر أمس الجمعة، خاصة سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارا وكذلك سعر عيار 24 الي يكثر بيعه وشراءه في شكل سبائك، فيما تراجع سعر الأوقية بقوة عالميا إلى نحو 2004 دولارات بعد 2040 أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير من الراغبين في الزواج عن سعر الجرام عيار 21 ، والذي تراجع ، إذ سجل 2,260 جنيها للبيع كأقل سعر ، فيما سجل نحو 2,280 جنيها للشراء لكل جرام بدون مصنعية أمس ، بفارق 20 جنيها.

160 جنيهًا

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس، إذ سجل نحو 18,080 اليوم كأقل سعر، فيما سجل نحو 18,320 أمس الجمعة 14 أبريل بفارق 240 جنيها.

الذهب

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أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويتساءل الكثير عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة بالنسبة للكثير خاصة من الراغبون في شراء المشغولات الذين يقبلون على الزواج، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فمثلا الغوايش أقل في المصنعية من الخواتم وغيرها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2,270 جنيها للشراء بدون مصنعية، ويتمك حساب سعر الجرام بالمصنعية للشراءـ وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكو بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر ، محل اهتما الغالبية الراغبة في الشراء خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم السبت خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدرا الإقبال على البيع.

الذهب

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,594 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 2,270 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,946 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع : 18,080 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأونصة اليوم السبت عيار 24 : 2,004 بعد 2040 دولارا.